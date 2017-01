Tengen Theater in der Körbelhalle: Kinder gehen auf Geisterjagd

Die Theatergruppe des Narrenvereins Clown und Römer spielt Geisterstück. Das junge Ensemble erntet für seinen Auftritt vom Publikum viel Applaus.

Tengen – Blitze zucken über die Bühne, seltsame Geräusche lassen Unheimliches befürchten: In der Körbelhalle in Büsslingen sind die Geister los. Oder doch nicht? Das Kindertheater des Narrenvereins Clown und Römer brachte mit seinem Stück "Das Geheimnis der Geistervilla" das Publikum in jedem Fall zum schaudern.

Erwartungsvoll saßen die jüngsten Zuschauer auf Bänken nah am Bühnenrand. Hinter den Kulissen war ein aufgeregtes "jetzt geht es los", zu hören. Dann hieß es Vorhang auf für das Gruselstück. Die Szenerie: Eine alte Villa. Verstaubte Spinnweben an den Wänden und knarzende Möbel, dazu beängstigende Geräusche – so sieht das neue Zuhause der Familie Weber aus, in dem ungeschickterweise auch zwei Geister hausen . "Vertreibt die Geister", ist das Motto der Kinderdarsteller. Auf der Bühne werden sie zu Detektiven und kommen den Spukgestalten in der alten Villa der Webers auf die Spur.

Gar nicht ängstlich, dafür mit viel Spielfreude schlüpften die Akteure in ihre Rollen. Der Nachwuchs des Narrenvereins im Alter von neun bis 14 Jahre war mit Begeisterung bei der Sache. "Sie freuen sich schon darauf und bringen Einsatz. Wer nicht durch Krankheit ausfiel, war da", erzählt Regisseur Gerd Fitsch. Nach dem Schätzelemarkt hatten die Proben begonnen, aber erst bei der ersten der beiden Aufführungen hätten alle gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und das, obwohl die Rollen keine einfachen waren. Verena Ritzi und Madeleine Fleischhauer spielten zwei alte Nachbarinnen, ausgestattet mit Krückstock und Rollator. "Es ist schon komisch, eine alte Frau zu spielen", gesteht Verena. Schwierig sei es gewesen den Rollator über die Bühne zu schieben oder beim Gehen mit Krücke über den Boden zu schlurfen. Auch für Celine Ritzi und Tim Rüdt waren die Rollen als Geister nicht einfach. "Da muss man sich erst hineinversetzen", so die Jungdarsteller. Diese Aufgabe meisterte das 16-köpfige Ensemble jedoch mit Bravour und wurde dafür auch mit einem herzlichen Applaus vom Publikum belohnt.