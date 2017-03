Tengen Tennisclub Tengen: Fast wie ein kleiner Betrieb

Jugendarbeit steht im Fokus des Tennisclubs. Georg Eichkorn führt Verein weiterhin. Am Wochenende ist ein Ranglistenturnier.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Tennisclubs standen die Neuwahlen des Vorstands. Der Vorsitzende, Georg Eichkorn, begrüßte alle Anwesenden und gab seinen Tätigkeitsbericht ab. Der Vorstand sei breit aufgestellt und die Aufgaben seien auf viele Schultern verteilt, so Eichkorn stolz auf sein Team. Daher wird er die Truppe die nächsten zwei Jahre auch wieder leiten und die Spitze des Vereins beibehalten.

Bürgermeister Marian Schreier war beeindruckt von der vielfältigen Arbeit und von dem ehrenamtlichen Engagement vieler Mitglieder im Verein. Er bezeichnete den Tennisclub mit seiner Tennishalle fast als kleinen Betrieb. Zwar schieden einige Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand aus, aber bis auf den Breitensportwart konnten alle Ämter wieder besetzt und mit jungem Blut gefüllt werden.

Finanziell steht der Tennisclub Tengen auf stabilen Füßen. Schatzmeister Harald Preter wurde von den Kassenprüfern für seine hervorragende und unermüdliche Kassenarbeit gelobt. Auch Bianca Maus als Schriftführerin warf einen Blick auf die wirtschaftliche Seite des Vereins und lobte die Arbeit rund um die Tennishalle, welche dem Verein selbst gehört, einen guten Ruf hat und eine wichtige Einnahmequelle ist.

In den Tätigkeitsberichten der Jugendwartin Christina Preter und des Vereinstrainers Thorsten Teichgräber wurde deutlich, dass die Jugendarbeit im Fokus des Vereins steht, da die Zukunft auf die jungen Sportler angewiesen ist. Bürgermeister Marian Schreier führte die Entlastung des Vorstands durch und wünschte Georg Eichkorn für die kommenden zwei Jahre weiterhin eine gute Hand bei der Führung des Tennisclubs Tengen.

Der Tennisclub richtet übrigens am kommenden Wochenende das 23. Bodensee–Tennisturnier für Herren als Ranglistenturnier des Deutschen Tennisbundes aus. Gespielt wird von Freitag, 10. bis Sonntag 12. März in der Tennishalle in Tengen. Dabei wird um Deutsche Tennisranglistenpunkte gespielt. Es hat sich wieder ein interessantes Teilnehmerfeld gebildet. Die acht gesetzten Spieler stehen unter den besten 500 Spielern der deutschen Herrentennisrangliste, so dass die Zuschauer sicherlich spannende Spiele erleben werden. Die 1. Runde beginnt am Freitag, 10.03. um 16 Uhr. Am Samstag werden ab 13 Uhr die Achtel- und Viertelfinalspiele ausgetragen. Der Finalsonntag beginnt um 11 Uhr mit den Halbfinalspielen. Das Endspiel ist um 14 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt.

Der neue Vorstand

· 1. Vorstand: Georg Eichkorn; 2. Vorstand: Maximial Voß; 1. Schatzmeister: Harald Preter; 2. Schatzmeister: Stefan Kornmayer; Schriftführerin: Heike Wicker; 1. Jugendwartin: Christina Preter; 2. Jugendwartin: Bianca Maus; Sportwart: Timo Gartmaier; Stellvertretender Sportwart: Thorsten Teichgräber; Breitensportwart: nicht besetzt; Beisitzerin (Hallenbewirtungseinteilung und Festwirtin: Dagmar Strölin.

Informationen im Internet: www.tctengen.de