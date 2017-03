Tengen Tengener Josefsmarkt zieht viele Besucher an

Tengen eröffnet die Marktsaison im Hegau. Die Sonne lockt zahlreiche Besucher in die Altstadt. Davon profitieren auch die Gastronomen.

Morgens um vier Uhr ist Volker Kröh aufgestanden. Und er hat es geschafft und rechtzeitig all seine Pfannen an seinem Stand am Tengener Josefsmarkt aufgebaut. Das scheint sich gelohnt zu haben. Nach drei Stunden auf dem Markt waren die Keramikpfannen mit dem schwarzen Griff ausverkauft. Ähnliche Erfolge meldeten viele der rund 40 Händler auf dem ersten Markt der Saison im Hegau.

Zum Beispiel Henry Häusler. Der Gärtnermeister aus Tengen ist jedes Jahr auf dem Josefsmarkt. Mit Blumen mit vielen bunten Blüten erfreut er die Herzen nach dem Winter. "Normalerweise ist der Kundenkontakt unser Schwerpunkt am Josefsmarkt", erläutert Häusler. "Aber das schöne Wetter hat dieses Jahr unglaublich viele Besucher nach Tengen gelockt. So lief der Verkauf außergewöhnlich gut. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir so viel verkaufen." Interessant daran fand der Tengener Gärtner, dass die Besucher dieses Jahr besonders viele Blütengehölze gekauft haben: Sternmagnolien, Seidelbast, Hängekätzchenweiden – und Zaubernuss. So die Namen einiger exotischer Gewächse.

Nicht nur die 40 Händler am Markt profitierten von den vielen Besuchern. Gut besucht waren in Tengen am Sonntag ebenfalls die Gaststätten. Die Terrasse des Café Sternen im Städtle war voll besetzt. Wer ein typisches Marktessen bevorzugte, wurde auf dem Josefsmarkt fündig. Corinna Weiler aus Aulfingen meinte: "Die Wurst vom Stand des Schwarzwaldvereins ist sehr gut gegrillt." Sprach's, und biss hinein. Auch Bergkäse kauft sie gerne bei den Tengener Märkten.

Rebecca Seiterle aus Schlatt am Randen bummelte ebenfalls über den Markt. Vor dem Stadttor hält sie mit ihrer Familie einen Augenblick inne, lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen und angelt ein Stück Pommes aus ihrer Tüte. "Wir sind zum ersten Mal hier. Ansonsten kommen wir vor allem zum Schätzele-Markt nach Tengen", so Seiterle. Der Besuch scheint sich gelohnt zu haben.