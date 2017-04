Tengen Tengener Bürgerempfang: In der Gemeinde geht es voran

250 Gäste sind zum Tengener Bürgerempfang in Randenhalle gekommen. Bürgermeister Marian Schreier informiert über laufende Projekte.

Tengen – Was steht in Tengen an? Und was hat die Gemeinde bereits erreicht? Darüber wurden Tengener während dem Bürgerempfang von Bürgermeister Marian Schreier und dem Gemeinderat ausführlich informiert. Diese Veranstaltung zeigte auch, wie wichtig dem Bürgermeister die aktive Bürgerbeteiligung an den Entscheidungsprozessen ist.

Schreier, nunmehr seit zwei Jahren in Amt und Würden, hatte gemeinsam mit dem Gemeinderat zum Bürgerempfang in die Randenhalle geladen. Etwa 250 Gäste fanden sich ein, um sich über das bislang Geleistete informieren zu lassen und dem Quintett der Stadtkapelle Tengen zu lauschen, die mit flotten Melodien die Veranstaltung musikalisch untermalte. Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten die interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich anhand von Wandtafeln über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt sowie über den Stand der aktuellen Projekte einen Überblick zu verschaffen. Unter den Gästen fand sich manches bekanntes Gesicht aus Industrie und Politik, wie zum Beispiel der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Konstanz, Andreas Jung.

Marian Schreier, der schon öfters sein Talent als begabter Moderator und Kommunikator unter Beweis gestellt hat, zeigte sich in gewohnt guter Form. Bei der Begrüßung seines Hilzinger Amtskollegen Rupert Metzler versetzte er diesem einen gekonnten verbalen Seitenhieb, als er Metzler mit einem Augenzwinkern versicherte, bei seiner Rede nicht auf den geplanten Kiesabbau auf der Dellenhau einzugehen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er zukünftig nicht mehr mit dem Thema Binninger Baggersee konfrontiert würde.

Es war nicht zu übersehen, dass die Bürgermeister der beiden Hegau-Gemeinden gut miteinander können und schließlich auch beim wichtigen Zukunftsprojekt Breitbandversorgung zusammenarbeiten. Für den Aufbau des kommunalen Glasfasernetzes kündigte Schreier für Herbst 2017 den Baubeginn des ersten Trassenabschnitts an. In Bezug auf den Windpark Verenafohren berichtete der Bürgermeister folgendes: Nun stehe in Kürze der spektakuläre letzte Teil des Transports der Rotoren durch den Wald zum Standort an, wo sie dann montiert würden. Mit der Inbetriebnahme der drei sogenannten Schwachwindanlagen sei im Sommer dieses Jahres zu rechnen.

Marian Schreiers Stil oder seine persönliche Handschrift manifestiert sich insbesondere in den von ihm initiierten Bürgerbeteiligungsprozessen, bei denen es ihm darum geht, dass sich die Bürger aktiv für die Zukunft ihrer Gemeinde engagieren und sich auch inhaltlich einbringen. Bestes Beispiel dafür ist der Leitbildprozess 2030, wo um die zukünftigen Weichenstellungen zum Wohle der Stadt geht. Dazu findet am 20. Mai die Abschlussveranstaltung statt. "Auf Basis der Ergebnisse wird dann ein Maßnahmenprogramm verabschiedet werden, wobei in den sich daran anschließenden Projektgruppen die Bürger erneut dazu aufgerufen sind, sich aktiv zu beteiligen", wie der Tengener Bürgermeister ergänzte. Dann kam er noch auf ein anderes, erst kürzlich erfolgtes Beispiel der Bürgerbeteiligung zu sprechen, als die Tengener im Rahmen einer Kreativwerkstatt erste Ideen zu Nutzungsalternativen für das Schloss Blumenfeld entwickelten. Zum Abschluss der Veranstaltung hielt Professor Ortwin Renn vom Institute for Advanced Sustainability Studies, Forschen für Nachhaltigkeit, einen durchaus launigen, etwa zwanzig Minuten dauernden Vortrag zum Thema "Umgang mit Risiken im Alltag".

Neubau Kalkgrube

Einen weiterer wichtiger Termin betrifft das große Neubauprojekt in der Kalkgrube in Tengen: der private Investor der zukünftigen Pflegeeinrichtung, die dort entstehen wird, plant, wie Schreier informierte, für Mittwoch, 12. April, um 19 Uhr eine Infoveranstaltung. Derzeit, nach der Erteilung der Baugenehmigung vor wenigen Wochen, arbeite man am Bau der Erschließungsstraße. Darüber hinaus habe man für das restliche Sondergebiet Kalkgrube ein städtebauliches Entwicklungsprojekt in Auftrag gegeben, um dann unter mehreren alternativen Entwürfen auswählen zu können. (ev)