Tengen Tengen verklagt ehemaligen Betreiber der Blumenfelder Pflegeheime

Stadt wirft ev. Stift Freiburg mangelnde Informationen zu Personalentscheidungen vor. Dadurch soll ein Millionen-Schaden entstanden sein. Jetzt strengt die Stadt einen Prozess vor dem Freiburger Landgericht an.

Wie Tengens Bürgermeister Marian Schreier in der jüngsten Ratssitzung bekannt gab, soll gegen den ehemaligen Betreiber der Pflegeheime Schloss Blumenfeld, das Evangelische Stift Freiburg, Klage eingereicht werden. Der Vorwurf: Während der Zeit der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen 2014 und 2016 seien bei Personalentscheidungen und der Gewährung von Vergütungen die dafür zuständigen Gremien der Stadt nicht, beziehungsweise nur unzureichend in Kenntnis gesetzt worden, so dass Tengen als Inhaber der Eigenbetriebe Pflegeheime Schloss Blumenfeld ein hoher finanzieller Schaden entstanden sei. Schreier fürchtet, dass die Stadtkasse Millionenbeträge verloren hat.

Das Evangelische Stift Freiburg hält sich in der Sache bedeckt. "Wir möchten derzeit keine Stellungnahme abgeben, weil es sich um ein schwebendes Verfahren handelt", erklärt Stift-Sprecher Albert Schilling. Die gemeinnützige Gesellschaft der Diakonie gilt als renommiertes, überregional tätiges Sozialunternehmen. In ganz Baden-Württemberg werden derzeit etwa ein Dutzend Senioreneinrichtungen betrieben, ab 2011 auch die Pflegeheime Schloss Blumenfeld, die damals noch als Zweckverband mit den Nachbarkommunen Geisingen und Blumberg geführt wurden. In den letzten beiden Jahren war die Stadt Tengen an bis Vertragsende am 30. September Vertragspartner des Stifts. Tengen hatte am 1. Juli 2014 die Pflegeeinrichtung des Zweckverbandes Pflegeheime Schloss Blumenfeld übernommen und diese – wie die 2013 schon aufgekauften Gebäude und Liegenschaften auch – als Einrichtung der Stadt geführt.

In der Phase der Auflösung der Pflegeheime vom Sommer 2016 an bis zur Schließung im ersten Quartal 2017 hatte der Tengener Bürgermeister Marian Schreier persönlich die Betriebsleitung wahrgenommen, wobei der Abwicklungsprozess von beauftragten Rechtsanwälten begleitet wurde.

In den Jahren der vertraglichen Zusammenarbeit habe das Evangelische Stift Freiburg aus Sicht der Stadt Tengen gravierende Fehler begangen, wie Bürgermeister Marian Schreier in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte. "Dadurch ist der Stadt Tengen großer wirtschaftlicher Schaden entstanden", so Schreier. Als die Fehler nach Überprüfung der Geschäftsunterlagen festgestellt worden waren, kamen die beauftragen Fachanwälte zu dem Schluss, dass die Pflichtverletzungen des Stifts so eklatant seien, dass dadurch Schadenersatzansprüche in siebenstelliger Höhe begründet sind. Zwar habe man versucht, mit dem Stift zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen, erklärt Schreier: "Da aber dieses Unterfangen bislang erfolglos geblieben ist, haben wir nun Anklage beim Landgericht Freiburg erhoben." Die erste Verhandlung sei für Oktober 2017 angesetzt.

Im Einzelnen wirft die Stadt Tengen dem Stift vor, die zuständigen Gremien der Stadt nicht vollumfänglich über Personalstände und Personalentscheidungen informiert zu haben. Es sei zum Beispiel mehr Personal beschäftigt worden, als für die Anzahl der zu Pflegenden laut Pflegekassen-Schlüssel vereinbart gewesen sei. Zudem seien darüber hinaus noch weitere Einstellungen getätigt worden, ohne die Stadt darüber zu informieren. Ähnlich verhält es sich mit außertariflichen Zulagen, der Auszahlung von Mehrarbeitsstunden und der Schaffung einer neuen Stelle im Leitungsbereich des Sozialdienstes. In all diesen Fällen habe das Management des Stifts ohne die Zustimmung der Tengener Gremien gehandelt.

Gelassen gibt sich der Aacher Bürgermeister Severin Graf. Das Evangelische Stift wird in seiner Gemeinde das neue Pflegeheim betreiben. "Es ist schon länger bekannt, dass die Stadt Tengen und das Stift im Clinch liegen. Es betreibt in der Umgebung mehrere Häuser und genießt einen guten Ruf. Darauf vertrauen wir. Die Stadt Aach und das Stift haben den Betrieb des neuen Pflegeheims umfangreich geplant", betont Aachs Bürgermeister Severin Graf.

Das Schloss Blumenfeld

Die Vorgeschichte: Im Jahr 2013 kaufte die Stadt Tengen die gesamten Gebäude und Liegenschaften der Pflegeheime, inklusive des Schlosses, zu einem Kaufpreis von 3,5 Millionen Euro, um damit die wirtschaftlich angeschlagene Einrichtung am Leben zu erhalten. Vom 1. Juli 2014 an übernahm die Stadt auch die Pflegeeinrichtung des Zweckverbandes Pflegeheime Schloss Blumenfeld und führte diese bis zur Schließung zum 31.März 2017 als Einrichtung der Stadt.

Die Finanzen: Als Beispiel für die finanzielle Schieflage der Eigenbetriebe damals und damit der Belastung der Stadt Tengen ist das Geschäftsjahr 2015 beispielhaft: 4,87 Millionen Euro Einnahmen, wovon 4,4 Millionen aus Umsatzerlösen aus der Pflege stammten, standen Aufwendungen von 9,42 Millionen Euro gegenüber, die sich aus Personal-, Sach- und Betriebskosten sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke zusammensetzten.

Die Zukunft: Nach Bürgerwerkstatt und Studentenprojekt wurden in der jüngsten Ratssitzung drei Konzepte für die Schlossnutzung vorgestellt. Eine Variante sieht das imposante Gebäude als exklusives Schlosshotel, eine andere plant eine Anlage für generationenn-übergreifendes Wohnen und Arbeiten mit großzügigen Gemeinschaftsanlagen. Die dritte Varianten sieht ein Seminarhaus mit großm Freiplatz für Veranstaltung vor. Dazu müsste der Pflegeheim-Anbau aus den 70-er Jahren abgerissen werden.

Die Investoren: Für die 1,55 Millionen Euro, für die das Schloss seit etwa einem Jahr zum Verkauf steht, fand sich bislang kein Interessent.