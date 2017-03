Tengen Tengen lädt erstmals zu einem Bürgerempfang

Als Festredner hat Bürgermeister Marian Schreier den Risikoforscher Ortwin Renn vom IASS Potsdam verpflichtet

Bürgermeister Marian Schreier und der Gemeinderat laden alle Tengener Mitbürger am Freitag, 31. März, in die Randenhalle zum ersten Bürgerempfang der Stadt ein. Auf dieser Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnen wird, werden die Verantwortlichen das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die neuen Projekte der Stadt Tengen geben.

Mit Professor Ortwin Renn vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), konnte zudem ein renommierter Gastredner gewonnen werden. Renn war bis 2016 Lehrstuhlinhaber für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart. Der international anerkannte Risikoforscher engagiert sich als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsbeirats von Baden-Württemberg und ist Direktor des gemeinnützigen Forschungsinstituts Dialogik. Seit vergangenem Jahr arbeitet Renn als wissenschaftlicher Direktor das Potsdamer IASS-Institut, einer gemeinschaftlichen Initiative der Bundesregierung, des Landes Brandenburg und der Forschungsorganisationen der Wissenschaftsallianz. Sie wurde 2009 gegründet. Derzeit arbeiten dort rund 120 Wissenschaftler, viele davon als zeitlich befristete Gastforscher. Renns Vorgänger war der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer. Renn will über den Umgang mit Risiken im Alltag referieren.

Das Quintett der Stadtkapelle Tengen wird den Abend musikalisch umrahmen, wie die Stadtverwaltung ankündigt.