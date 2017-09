Hilzingen Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch zu Besuch beim Bürgerverein Linde

Die CDU-Politikerin zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt der Aktivitäten in der Begegnungsstätte. Die Fördergelder aus dem ELR-Programm seien gut angelegt, so die Politikerin

Tengen-Büßlingen – Zum Frühschoppen hatte sich Besuch aus Stuttgart beim Bürgerverein Linde in Büßlingen angekündigt: Die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Friedlinde Gurr-Hirsch, wollte sich persönlich ein Bild von dieser Begegnungsstätte im ländlichen Raum machen.

Viele Mitglieder des Bürgervereins bereiteten der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion einen freundlichen Empfang, wobei es sich die Landtagsabgeordnete der Grünen, Dorothea Wehinger und der Tengener Bürgermeister Marian Schreier, der SPD-Mitglied ist, nicht hatten nehmen lassen, vor Ort zu sein. Schon nach wenigen Sätzen der Begrüßungsrede Vorstands Ulrich Ritzi wurde deutlich, warum der 2010 gegründete und inzwischen zweihundert Mitglieder starke Bürgerverein Linde so erfolgreich ist: "Die Linde ist unsere Leidenschaft!"

Jeden Mittwoch treffe sich hier junge und alte Menschen, wie die jung gebliebenen, reiferen Damen, die sich selbstironisch "die Lindenblüten" bezeichneten, wie Ritzi erläuterte. Es werde getratscht, auch politisiert. Eine Strickrunde gebe es und schließlich, so resümierte der Vorsitzende, sei das Beisammenseingesund und der Austausch miteinander befreiend. Über der Wirtsstube, einen Stock höher, befinde sich das Refugium der Kleinkindgruppe, der Lindenkäferle, wo die Eltern sich austauschen und die Kleinen miteinander spielen könnten.

Doch, so betont Ritzi, sei der Bürgerverein Linde nicht nur ein Mittwochs-Treff, sondern auch ein Gasthof, der Vesper und ein warmes Gericht anbiete, wobei viele Schweizer Nachbarn zu Gast seien. Ritzi outete sich als bekennender Nudelenthusiast, der diese in all ihren Variationen nicht nur selber herstellt, sondern auch Wert darauf legt, dass die Eier, wie alle anderen verwendeten Produkte, aus der Region stammen. Folglich gab es dann für alle zum Mittagessen eine Badische Rindfleischsuppe mit selbstgemachten Nudeln.

Programm als Gegentrend

Die Staatssekretärin genoss augenscheinlich den Besuch in Büßlingen und erntete mit einem Kalauer viele Lacher, denn es sei ja klar, dass sie sich als Friedlinde, so ihr Vorname, natürlich beim Bürgerverein Linde wohl fühlen müsse. Die profilierte CDU-Landespolitikerin sprach dann von der Urbanisierung, also der Landflucht, die vor etwa sechs Jahren eingesetzt habe und die den Anstoß dazu gegeben habe, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ins Leben zu rufen. Es wurde mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet, um diesem Trend entgegenzuwirken.

Schließlich habe auch der Bürgerverein Linde davon profitiert, wobei dessen Umbaumaßnahmen am alten Gasthaus mit 163 000 Euro gefördert worden seien. Friedlinde Gurr-Hirsch zeigte sich beeindruckt vom Geleisteten und konstatierte, dass das Geld hier gut investiert worden sei. Beim anschließenden Rundgang ließen sich die Lindenkäferle beim Spielen nicht stören und auch die Eltern nahmen den hohen politischen Besuch gelassen hin.

In einem weiteren Raum tüfteln Raimund Ritter und Walter Beck gemeinsam an der alten mechanischen Büßlinger Kirchturmuhr, die seit 1984 außer Betrieb ist und nun von den beiden renoviert wird. Das imposante historische mechanische Wunderwerk läuft zwar inzwischen wieder, doch zur vollständigen Instandsetzung fehlen noch etwa 10 000 Euro. Das noch fehlende Geld soll durch eine in Kürze anlaufende Spendenaktion zusammen kommen. Nach der Vollendung soll die alte Kirchturmuhr in der Linde einen Ehrenplatz bekommen.

Bürgerverein Linde

Der Treffpunkt für die 200 Vereinsmitglieder ist das Bürgerzentrum Linde, das jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und ab 15 Uhr geöffnet hat. Es ist ein Bürgertreff für Jung und Alt, wobei die Mitgliedschaft 40 Euro im Jahr kostet. Die Räume mit großem Gastraum, Küche, behindertengerechtem WC und Wickelmöglichkeit können auch für private Feste gemietet werden. Alles begann im Jahr 2009 mit einer Bürgerbefragung. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus flossen in die Satzungsziele des neu gegründeten Bürgervereins ein. Dann folgte der aufwändige Umbau des leerstehenden alten Gasthauses Linde, das vom Verein gekauft und vom Land mit Mitteln des ELR-Programms (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) mit 163 000 Euro gefördert wurde. Auch die Stadt Tengen schoss weitere 75 000 Euro dazu. Doch auch der Verein selbst nahm einen Kredit in Höhe von 125 000 Euro auf, der, wie Vorsitzender Ulrich Ritzi bemerkte, schon zu mehr als der Hälfte zurückbezahlt sei.