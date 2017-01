Tengen Spendenkrippe bringt 861,20 Euro

Die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe im Schwarzwald kommt in den Genuss des Erlöses aus der Tengener Spendenkrippe.

Die Spendenkrippe in Tengen brachte dieses Jahr 861,20 Euro ein. Der Erfinder dieser Krippe, Christof Keller aus Tengen, äußert: "Das Geld geht an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe im Schwarzwald. Das Geld kommt kranken Kindern zugute." Keller baute im Advent 2016 zum dritten Mal in der ehemaligen Viehwaage Tengen eine Krippe mit lebensgroßen Figuren auf. Die Besucher können in eine Kasse spenden. Der Betrag geht gesammelt an die Kinder im Schwarzwald. Die Spender kommen nicht nur aus Tengen. Auch SÜDKURIER-Leser aus Gottmadingen, Aach und Engen haben die Krippe unterstützt. "Besonders danke ich den beiden Frauen aus Singen, die wie in den letzten Jahren einen größeren Betrag gespendet haben. Auch meinen Söhnen Matthias und Florian danke ich. Sie haben mit ihrer tatkräftigen Mithilfe die Krippe zu einem Familienprojekt gemacht", so Keller.