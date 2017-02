Blumberg Spaß auf dem Eis: "Blumberg on Ice" hofft auf neuen Besucherrekord

Organisatoren von "Blumberg on Ice" erwarten einen Besucherrekord und eine schwarze Null.

Eis-Disco, Mitternachtslaufen und erstmals auch eine Schnee-Bar waren am Freitag auf der mobilen Freiluft-Eisbahn in Blumberg angesagt. Doch gab es morgens bei den Verantwortlichen lange Gesichter, da es in Strömen regnete. Das Organisationsteam um Lena Hettich vom Standortmarketing der Stadt und Gemeinderat Sascha Engel entschied spontan, die Schnee-Bar ins Zelt zu verlegen.

Nachdem sich die Schüler der Weiherdamm- und der Realschule am Morgen noch im Regen auf dem Eis vergnügten, tat sich am Nachmittag der Himmel auf. Pünktlich um 15 Uhr genossen zahlreiche Kinder und Erwachsene bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen das Eislaufvergnügen mit Blick zum Eichberg. Für besondere Stimmung sorgten DJ Pferdle und DJ Sny. Am Abend verteilte sich das Geschehen auf das gesamte Areal, wobei die Gäste mit Grillwürsten, Fingerfood, Glühwein und Punsch verköstigt wurden. Bis tief in die Nacht herrschte ausgelassene Stimmung an der Schnee-Bar im warmen Zelt.

"Blumberg on Ice" hatte im Januar zwei tolle Wochen, in denen über 5000 Besucher kamen", erklärte Lena Hettich. An den Wochenendtagen waren bis zu 500 Leute auf dem Gelände, wobei sich bis zu 200 Schlittschuhläufer auf dem Eis aufhielten. "Dann wird es zwar etwas eng, dafür fällt man aber nicht so hart", bemerkte ein junger Schlittschuhläufer. Trotz der verregneten letzten Woche hofft Lena Hettich noch auf einen neuen Besucherrekord. Ihr Ziel ist eine schwarze Null, die man bisher nicht erreichte, obwohl vor zwei Jahren 10 000 und im letzten Jahr 8000 Besucher kamen. "Ohne Ehrenamtliche und Sponsoren wäre so etwas nicht möglich", betonte Lena Hettich, die in diesem Jahr 20 Sponsor-Firmen gewinnen konnte, so viel wie noch nie.

Zudem haben sich wieder Pensionäre zu den "Aktivis" zusammengetan, die die Eisbahn während der vier Wochen ehrenamtlich betreuen. "Wir wollen der Stadt etwas Gutes tun", betonte der Rentner Christian Hartmann, der als Hausmeister jeden Tag auf der Anlage ist.

So geht's weiter

Die Eisbahn ist noch bis zum 11. Februar täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag gibt es zum Abschluss nochmals eine Eis-Disco und bei Vollmond ist bis um 23 Uhr richtiges Mondscheinlaufen möglich. Am Sonntag wird die Eisbahn abgetaut und am Montag von Erlanger Spezialisten und dem Blumberger Bauhof abgebaut. "Wir hoffen, dass es auch nächstes Jahr wieder "Blumberg on Ice" geben wird, die Entscheidung liegt allerdings beim Gemeinderat", bemerkte Lena Hettich.