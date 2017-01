Tengen Skilift läuft auf Hochtouren

Viele Wintersportler tummeln sich auf dem Opfertshofener Stich. Dabei erweist sich der ehrenamtlich geführte Schlepplift als wichtige Errungenschaft.

Tengen – Seit 1983 gibt es in Opfertshofen, der Schweizer Nachbargemeinde von Tengen, einen Skilift. Nachdem der Schlepplift im letzten Jahr wegen Schneemangels nicht lief, kamen nun rund 60 Wintersportler zur Eröffnung der Piste am Opfertshofener Stich, die gleich bei der Reiatstube liegt. Der 77-jährige Hans Hakios erinnert sich, wie er als Schüler am Stich Ski fahren gelernt hat. Der rüstige Rentner ist immer noch für die Pistenpräparation zuständig. "Einen Großteil mache ich mit dem Traktor und der Kippschaufel, der Rest wird nach alter Manier gestampft", betont Hakios. Die Piste sei hart und der obere Teil wegen der Höger recht anspruchsvoll, bemerken die 14-jährigen Joel Weber und Fabio Blättler.

Der Schattenhang liegt auf rund 600 Metern und weist einen Höhenunterschied von 70 Metern auf. Bei genügend Schnee kann die 270 Meter lange Piste mit einer Zusatzschleife verlängert werden. Zwei Drittel sind Ski-, die anderen Snowboardfahrer. Da der Lift keine Schlitten zieht, befindet sich die Schlittenbahn etwas abseits der Piste. "Ich finde es megacool, wenn ich nur die Skischuhe anziehen muss und schnell mit meinen Kindern auf die Skipiste kann", schwärmt Monika Ciceri aus Herblingen, die ansonsten zum Skifahren auf die Lenzerheide fährt. Zum Aufwärmen geht es dann in die Reiatstube, mit der die ehrenamtlichen Liftbetreiber eine gute Zusammenarbeit pflegen.

Neben dem Skilift in Hallau ist der Opfertshofener Schlepplift der einzige Skilift im Kanton Schaffhausen. Der Skilift wurde 1984 vom damaligen Wirt der Reiatstube und Thaynger Geschäftsleuten angeschafft. Nachdem der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich geführt werden konnte und der Lift verschrottet werden sollte, gründete sich der Verein Skilift Opfertshofen, der die Anlage 1996 zu einem günstigen Preis übernommen hatte.

Vor einiger Zeit wurde der Lift sogar umgebaut, damit er stufenlos angefahren werden kann. Der Verein, der heute aus sieben Familien besteht, betreibt die Liftanlage ehrenamtlich. Der Schlepplift läuft mittwochs bis samstags von 13.30 bis 16.30 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. Die Tageskarte kostet sieben Franken.