Tengen Schwarzwaldverein jetzt mit 3-er Vorstandsteam

Die Ortsgruppe Tengen engagiert sich für die Wanderwege und hat die Beschilderung des Premiums-Wanderwegs mit gestaltet

36 Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins (SWV) Tengen, Walter Zepf zur Eröffnung der 39. Jahreshauptversammlung im "Bürgerzentrum Linde" in Tengen-Büßlingen begrüßen. Ein besonderer Willkommensgruß galt Manfred Scheerer als Vertreter des Bezirkes Donau-Hegau-Bodensee, Peter Kamenzin, dem 1. Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Engen und dem Bürgermeister von Tengen, Marian Schreier.

In seinem Jahresrückblick ging der Vorsitzende Walter Zepf unter anderem auf den vom Hauptverein eingeleiteten Zukunftsprozess: "Schwarzwaldverein 2030" ein. Ziel des Prozesses ist es, den Schwarzwaldverein fit für die Zukunft zu machen, zu modernisieren, damit er vor allem auch für junge Leute wieder attraktiver wird, so die Pressemitteilung.

Mit 68 ehrenamtlichen Arbeitsstunden war der SWV im Jahr 2016 an der Unterhaltung der vorhandenen Wanderwege, insbesondere an der Beschilderung des neuen Premium-Wanderwegs "Alter Postweg" beteiligt. 302 km haben die 442 Teilnehmer bei 24 Wanderungen 2016 erwandert, zwei davon waren Radwanderungen, so der Bericht des Wanderwartes Walter Dieterle. Die Tengener Mühlbachschlucht war wiederum das Sorgenkind des Wegewartes Josef Wandinger.

Aus dem Bericht der 1. Kassierein Irmgard Anzenberger war zu entnehmen, dass die Finanzen des Tengener Schwarzwaldvereins auf soliden Beinen stehen. Dies bestätigte auch Kassenprüfer Adelbert Zeller und empfahl der Versammlung die Entlastung. Bürgermeister Marian Schreier übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. In seinem Grußwort dankte er dem Schwarzwaldverein für den wertvollen Beitrag, den dieser für Tengen leistet.

Zehn Wanderer wurden für gute Wanderbeteiligung mit einem Anerkennungspräsent bedacht. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im SWV erhielt Raimund Ritter eine Treueurkunde mit Abzeichen. Eine Anerkennungs-Urkunde mit Präsent erhielten Ewald Münch für 15 Jahre Schriftführer und Josef Wandinger für 20 Jahre als Wegewart der Ortsgruppe Tengen.

Der Zukunftsprozess des Schwarzwaldvereins beginnt bereits an der Basis. So ergaben sich auch Veränderungen bei der Teil-Neuwahl des Vorstands. Um Aufgaben künftig gleichmäßiger aufteilen zu können, wird anstatt der bisherigen Konstellation aus 1. und 2. Vorsitzenden die Vorstandsspitze aus einem 3er-Vorstandsteam gebildet, zunächst für ein Jahr, da über die Satzungsänderung erst bei der nächsten Hauptversammlung abgestimmt werden kann. Als Erweiterung zum 1. und 2. Vorsitzenden wurde Klaus Seeliger einstimmig in das neue "Dreier-Vorstandsteam" gewählt. An die Stelle von Ewald Münch, der nach 15 Jahren nicht mehr kandidierte, rückt Sigrid Lemke als neu gewählte Schriftführerin.

Auch bei der Kontrolle und Pflege der Wanderwege gibt es Änderungen. Diese übernimmt künftig ein "Wegeteam", bestehend aus Josef Wandinger (Mentor), Adelbert Zeller und Walter Zepf, von der Versammlung ebenfalls einstimmig gewählt. Als Beisitzer wurden Bernhard Keller und Peter Steidle für weitere zwei Jahre bestätigt. Zum Kassenprüfer wurde Ewald Münch gewählt. In seinem Schlusswort wies der Vorsitzende auf das 40-jährige Bestehen der Ortsgruppe im Jahre 2018 hin.

Der Vorstand

Er besteht aus Walter Zepf, Walter Dieterle und Klaus Seeliger als Vorstandsteam sowie dem Wanderwart Walter Dieterle, der Schriftführerin Sigrid Lemke, der 1. Kassiererin Irmgard Anzenberger sowie dem Wegetam aus Josef Wandinger, Adelbert Zeller und Walter Zepf.

