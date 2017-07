Tengen-Büßlingen Schock während Passionsspiels in Büßlingen

Beim Passionsspiel in Büßlingen brach der Regisseur Jürgen Zimmermann hinter der Bühne zusammen. Auf die Fortsetzung des Schauspiels wurde verzichtet.

Die Aufführung des Passionsspiels in Büßlingen am Samstagabend wurde von einem tragischen Ereignis überschattet. Der Regisseur Jürgen Zimmermann brach während der Vorstellung hinter der Bühne zusammen. Mitglieder des Roten Kreuzes der Ortsgruppe Tengen eilten sofort zu Hilfe und übernahmen die Erstversorgung bis der Notarzt und der Krankenwagen eintrafen. Das Passionsspiel wurde zunächst unterbrochen, dann teilten Bürgermeister Marian Schreier und Pfarrer Harald Dörflinger nach vorhergehender Absprache mit den Darstellern den endgültigen Verzicht auf die Fortsetzung mit.

Nichts deutete auf die traurige Entwicklung des Abends hin. Die Stimmung war gelöst, vor dem Beginn der Premiere für das Passionsspiel unterhielt man sich im Gastronomiebereich bei einem Imbiss oder einem Getränk. Die überdachte Zuschauertribüne war voll besetzt, als Regisseur Jürgen Zimmermann die vielen Theaterbesucher begrüßte, unter ihnen Bürgermeister Marian Schreier mit seiner Frau, Pfarrer Harald Dörflinger, Lex Houber aus Tegelen/Niederlande in seiner Funktion als Finanzverwalter der Europapassion sowie Josef Lang, seines Zeichens Generalsekretär der Europapassion.

Regisseur Jürgen Zimmerman bedankte sich vor dem Passionsspiel bei den vielen Sponsoren. „Sie haben es überhaupt erst möglich gemacht, dass dieses Passionsspiel aufgeführt werden kann“, sagte der Regisseur. Er erinnerte daran, dass viele Proben notwendig waren, um die Passion „Die längste Woche“ in Büßlingen auf die Bühne bringen zu können. Nach dem der Regisseur Ewald Zimmermann, ein jahrzehntelanger Begleiter in Sachen Theaterspiel, geehrt hatte, ging Jürgen Zimmermann dann noch auf die Umstände in der damaligen Zeit ein, wie Jesus erst freudig in Jerusalem empfangen wurde und die Situation unter dem Volk schnell in Furcht und Zweifel umschlug.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit, sie können aber auch zurückgegeben werden. Die nächste Vorführung ist für Freitag, 28. Juli, ab 20.30 Uhr geplant.