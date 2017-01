Tengen Sanierung oder Neubau: Tengen plant neuen Bauhof

Die erste Pläne für ein neues Gebäude wurden vorgestellt. Der Gemeinderat spricht sich mehrheitlich für einen Neubau am alten Standort aus.

Der Bauhof in Tengen ist dringend sanierungs- und modernisierungsbedürftig, darin sind sich Bürgermeister Marian Schreier und die Gemeinderatsmitglieder einig. Neben dem asbesthaltigen Dach und der ungeheizten Halle entspricht vor allem der Grundriss nicht mehr den Anforderungen eines modernen Bauhofs, wie es in der Vorlage zur technischen Ausschusssitzung vermerkt ist. Die Modernisierung des Bauhofs ist für 2018 vorgesehen und zählt damit mittelfristig zu den größten Investitionsvorhaben der Stadt. Bautechniker Christian Weber stellte dem Gemeinderat nun erste Planungsentwürfe vor, wobei die Grundfläche auf 4500 Quadratmetern erweitert werdne soll. Webers Vorschlag sieht im Erdgeschoss mit Warm-und Kaltbereich eine Schreinerei, eine Schlosserei, Hebebühnen und eine Tankstelle vor. Rolltore an beiden Hallenseiten sollen das schnelle Ein- und Ausfahren der Fahrzeuge ermöglichen. Die erste Etage soll in erster Linie als Lager dienen.

Im Gemeinderat muss jedoch zunächst die Frage geklärt werden, ob der Bauhof nur um- oder gleich neu gebaut werden soll. Auch wurde diskutiert, ob der derzeitige Standort in der Schwarzwaldstraße 5 gehalten werden soll. Der Abriss des bestehenden Gebäudes würde die Gemeinde voraussichtlich etwa 70 000 Euro kosten. In der sich anschließenden Diskussion sprach sich eine Mehrheit der Räte dafür aus, den Standort in der Schwarzwaldstraße beizubehalten, dabei komplett neu, allerdings etwas versetzt zu bauen, damit der Bauhof umfahren werden kann. Dies war bislang nicht möglich.

Zunächst müssen jedoch baurechtliche Fragen geklärt werden. Dabei bereitet insbesondere der Punkt Entwässerung am alten Standort Sorgen. Eine dreiköpfige Projektgruppe, zu der Thomas Wezstein, Albrecht Finsler und ein weiteres, noch zu benennenden Gemeinderatsmitglied gehören werden, soll im Frühjahr beispielhafte Bauhöfe vor Ort besichtigen. Während der Planungsphase sollen Bauhofleiter Ludwig Küderle und dessen Mitarbeiter miteinbezogen werden.