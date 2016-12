Tengen Russische Sänger gastieren in Tengen

Maxim Kowalew und die Don Kosaken treten in Tengen auf. Europatournee unter dem Motto "Ich bete an die Macht der Liebe".

Wer eine Möglichkeit sucht, die Feiertage zwischen Weihnachten und Dreikönig auf besondere Art ausklingen zu lassen, findet in Tengen einen geeigneten Termin: Am Samstag, 7. Januar, setzen die Don Kosaken einen besonderen Akzent. Musik voller Melancholie und Lebensfreude, Nachdenklichkeit und Begeisterung bringen sie in den Hegau. Gänsehaut und Fröhlichkeit wollen sie bei den Zuhörern auslösen. Besonders zur Wirkung kommt die Stimmgewalt aus Russland durch den besonderen Ort, an dem das Konzert stattfindet: Die Katholische Pfarrkirche St. Laurentius Tengen.



"Ich bete an die Macht der Liebe" heißt der Titel der Europatournee der sieben Sänger. Die Sänger werden die Zuhörer mit russischen-orthodoxen Kirchengesängen und einigen Volksweisen und Balladen unterhalten, so die Pressemitteilung. Die Männer knüpfen an die Tradition der Kosaken-Chöre an. "Wir möchten singend beten und betend singen", so der musikalische Gesamtleiter Maxim Koralew. Die Stücke tragen Namen wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja". Chorgesang und Soli stehen in stetem Wechsel. Die Tiefen der Bässe, der tragende Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre, wird die Zuhörer mitten in die russische Seele hineinnehmen.



Weiter verspricht die Pressemeldung einen absoluten Hörgenuss und Glücksmomente in der Kirche. Die Seelsorgeeinheit am Randen-Tengen Bernhard von Baden lädt ein zu diesem stimmgewaltigen Jahresauftakt: "Das Konzert sollte sich niemand entgehen lassen. Die Melodien entführen uns in die eigentümliche russische Welt. Die geistlichen Lieder sind für unsere Ohren ansprechend und und im östlichen Stil gehalten. Das Konzert bietet eine Abwechslung im Reigen der Konzerte, die um Weihnachten herum geboten werden."

für das Konzert der Don Kosaken am 7. Januar ab 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius Tengen gibt es zu 18 Euro bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen sowie telefonisch unter: Tel (0800) 999-1-777. Einlass ab 14 Uhr.