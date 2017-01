Tengen Renaissance eines Traditionsgasthauses: "Zur frohen Einkehr" steht vor Neueröffnung

Wirtin Amalie Engesser übergibt nach 65 Jahren ihr Gasthaus "Zur frohen Einkehr" in Tengen. Die neue Betreiberin Amelie Stegmüller ist gelernte Konditorin. Wiedereröffnung ist am Samstag, 14. Januar.

Tengen – Die Leiter steht in der Ecke. Das Schleifgerät daneben. Aus dem Nebenraum dröhnt es laut. Das Gasthaus "Zur frohen Einkehr" ist kaum wieder zu erkennen. Nicht nur, dass die Außenfassade einen neuen Anstrich bekommen hat. Auch Gaststube und Küchenbereich wurden erneuert. Am 14. Januar soll alles soweit sein. Dann möchte Amelie Stegmüller die "Frohe Einkehr" neu eröffnen – und als weitere Perle in die Kette der Tengener Wirtschaften einreihen. Für den Fototermin mit dem SÜDKURIER legen die 23-Jährige und ihre Vorgängerin Amalie Engesser eine Pause ein und lassen sich vor der Tapete ablichten, die in vielen Tengener Familienalben auftaucht, gehört sie doch zum Nebenraum der Gaststätte, in dem viele Hochzeiten und andere Familienfeiern stattfanden.

Das Gasthaus wurde von der 80-jährigen Engesser mehr als 60 Jahre bewirtet. 's Amalie, wie sie in Tengen liebevoll genannt wird, betont: "Mein Mann hat mich in all den Jahren tatkräftig unterstützt. Er ist für den Erfolg des Gasthauses mit verantwortlich." Mit 16 Jahren stieg sie in den Gastbetrieb ein – und hat ein Leben lang ihre Kunden bewirtet. Rund 135 Jahre war das Restaurant in Familienbesitz, so Engesser. Früher sei einiges anders gewesen. Ihr Onkel Johann Dietrich habe selbst Most hergestellt und Schnaps gebrannt. Gerne blickt Engesser zurück auf 65 Jahre: "Ich will mich bei meinen Gästen für ihre Treue bedanken. Und ich wünsche mir, dass sie weiterhin zu Frau Stegmüller kommen. Denn vom Amalie zur Amelie ist der Weg nicht weit", macht die 80-Jährige ein Wortspiel aus ihren Vornamen. Außerdem könne man Amalie auch weiterhin besuchen.

"Ich bin nicht auf den Mond gezogen." Mit Mann und Katze wohne sie nur ein Stockwerk weiter oben. "Gäste können gerne bei mir klingeln. Dann komme ich runter und wir trinken zusammen einen Kaffee bei Frau Stegmüller." Auch mit dem Personal habe Engesser immer Glück gehabt. "Die meisten Bedienungen haben länger als zehn Jahre bei uns gearbeitet."

Doch auch an die ein oder andere Schlägerei im Gasthaus kann Engesser sich erinnern. Die Wirtin sei dann dazwischen gegangen: "Zum Teil habe ich die Männer an den Haaren auseinandergezogen", erinnert sie sich. Inzwischen sei der Stammtisch jedoch eine anständige Gruppe mit fröhlichen Menschen. Berührt hat die Wirtin, wenn einer ihrer Stammgäste verstarb. Allein im vergangenen Jahr seien vier regelmäßige Gäste gestorben. Über einen von ihn sagt sie: "Ich kann mich noch erinnern, dass er beim letzten Besuch einen kleinen Wurstsalat und ein Bier bestellt hat."

Die neue Wirtin Amelie Stegmüller lebt seit Juli 2015 mit ihrem Mann in Tengen. Seit September 2016 ist sie Konditormeisterin. Als Musikerin dirigiert sie die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim. Außerdem spielt sie auf Anfrage Klavier bei zahlreichen Musik- und Gesangsformationen, so etwa in der katholischen oder evangelischen Kirche, beim Kirchenchor Tengen und Büßlingen. Damit sie auch weiterhin Zeit für die Musik hat, ist in der Einkehr Tengen künftig am Mittwoch Ruhetag.

Die Termine

Die Wiederöffnung des Gasthauses "Zur frohen Einkehr" ist am Samstag, 14. Januar, ab 14 Uhr. Gäste können Kostproben aus der neuen Karte zu vergünstigten Preisen bestellen. Am Abend findet eine Feier mit Livemusik statt. Die neuen Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Dienstag von 11 bis 22 Uhr. Angeboten wird ein täglicher Mittagstisch, nachmittags Kuchen und am Abend eine kleine Karte mit Burgern, Salaten und Sandwiches. (zel)