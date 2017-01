Das Inventar aus den Gebäuden der Pflegeheime Schloss Blumenfeld findet regen Zuspruch. Weiter zum Verkauf steht Schloss Blumenfeld für 1,55 Millionen Euro.

Beim Männergesangverein Talheim-Tengen-Blumenfeld herrscht große Freude. Sein Chorgesang wird bald durch eine wesentlich intaktere Hammond-Orgel als bisher begleitet. Das Teil hat sich der Verein beim Kehraus der Pflegeheime Schloss Blumenfeld geschnappt. „Es war sehr preisgünstig. Bald klingt die Orgel bei unseren Proben und Auftritten in Talheim wieder viel besser“, schildert Wolfgang Kroschk vom Männergesangverein Talheim-Tengen-Blumenfeld. Auch andere Vereine aus Tengen und den Stadtteilen nutzten den Räumungsverkauf der Pflegeheime Schloss Blumenfeld, um Schnäppchen zu machen. So nahm auch die Tengener Musikapelle am Verkauf teil, um nur einige kleinere Gegenstände, wie einen Servierwagen, eine Kaffeemaschine und eine Schüssel preiswert zu ergattern.

„Wir haben beim Verkauf des Inventars eigens einen Aktionsabend für Vereine eingerichtet. Es gab einen großen Zuspruch. Viele Vereine von Tengen und den Stadtteilen machten vom Angebot regen Gebrauch“, schildert Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Das gelte auch für eine Verkaufsaktion, an der die gesamte Bevölkerung habe teilnehmen können. Gegenstände, wie aus Kücheneinrichtungen, Stühle, Tische, Betten, Schränke bis hin zu Bücher, fanden laut Schreier einen reißenden Absatz. Er war bei beiden Aktionen selbst vor Ort.

"Wir haben noch einen Rest-Bestand an Inventar. Es gibt einige Interessenten“, schildert der Bürgermeister. Dazu gehört auch die Hilfsorganisation Pro Humanitate mit Sitz in Engen. Deren Vorsitzender Dirk Hartig hofft, dass er für die notleidende Bevölkerung in Moldawien wichtige Gegenstände erhält. Und dies möglichst kostenlos. Der Tengener Bürgermeister zeigt sich diesem Ansinnen offen gegenüber.

Eingeladen waren auch sämtliche Pflege-Einrichtungen aus der näheren und weiteren Region. Der Verkauf fand im Haus Steinbach statt, das ein Schweizer Investor neben anderen Pflegeheime-Gebäuden erworben hat. Er will dort Zimmer vermieten, wie das schon an Monteure und andere auswärtige Arbeitskräfte erfolgt, die in Tengen sowie umliegenden Städten und Gemeinden tätig sind. Er erwägt auch, später Wohnungen in seinen Gebäuden einzurichten.

Für das Schloss Blumenfeld und das alte Krankenhaus werden laut Marian Schreier noch Käufer gesucht. Die Preise hat die beauftragte Immobilienfirma Baum mit Sitz in Villingen-Schwenningen für das Schloss auf 1,55 Millionen Euro und für das alte Krankenhaus auf 310 000 Euro festgesetzt. Der Tengener Bürgermeister und Alexander Baum, Geschäftsführer der Immobilien-Firma, können sich eine vielseitige Nutzung des Schlosses vorstellen, wie etwa als Schulungszentrum in besonders abgeschiedener Lage.

Die Auflösung

Die Pflegeheime Schloss Blumenfeld, die aus wirtschaftlichen Gründen bei millionenschweren Defiziten schließen müssen, sind schon so gut wie aufgelöst. Es gibt keine Bewohner mehr. Die letzten Arbeitsverträge von Beschäftigten laufen bis zum Frühjahr aus. In früheren Zeiten verzeichnete die Pflegeheime Schloss Blumenfeld jeweils deutlich über einhundert Bewohner und Arbeitsplätze. Im früheren Krankenhaus, das zum Verkauf steht, sind bis Anfang der 80-er Jahre fast alle Bürger aus Tengen und den Stadtteilen sowie aus umliegenden Orten geboren. Das Gebäude hat daher für viele Tengener eine besondere ideelle Bedeutung. Es stand schon vor dem Abriss.