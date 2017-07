Büsingen Premiere am 22. Juli: Das Büßlinger Passionsspiel nimmt Gestalt an

Premiere am 22. Juli: Das Büßlinger Passionsspiel nimmt Gestalt an

Die finalen Proben für die Freilichtbühne laufen. Es gibt beim Büßlinger Passionssiel von 22. bis 30. Juli mehr als 150 Mitwirkende hinter und auf der Bühne. Die Schauspieler erwarten auch großen Besuch bei den Aufführungen.

Die Zielgerade der Proben für das Passionsspiel „Die längste Woche“, das in Büßlingen vom 22. bis 30. Juli, stattfindet, ist erreicht. Das zeigten die jüngsten Proben. Die Stimmung unter den vielen Mitwirkenden, die aus dem ganzen Hegau kommen, ist sehr gut und alle fiebern der Premiere entgegen, um auf der großen Freilichtbühne zu stehen. Zwei Jahre hat Jürgen Zimmermann an dem Drehbuch gearbeitet und weit über 150 Leute sind nun vor und hinter der Bühne, sowie im Gastronomiebereich engagiert. „Wir konnten nun die letzten Lücken von Statisten noch besetzen“, sagt der Regisseur. Mit Saiid Shabir Hashemi und Waism Nisha aus Afghanistan und Juan Carlos aus der Dominikanischen Republik stehen auch drei Asylsuchende auf der Bühne. Es macht ihnen Spaß, dabei sein zu dürfen.

Edwin Klopfer war schon vor drei Jahren beim Freilichtspiel „Die größte Geschichte aller Zeiten“ dabei. „Nun finde ich mich dieses Mal in der Rolle von Pontius Pilatus“, so Klopfer. Tobias Scheu, auch kein Neuling in Sachen Theater, spielt bei der Passion den Petrus. „Mir macht es Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die Spiele“, sagt Scheu während der Probe. Ebenfalls schon Theatererfahrung hat auch Thomas Endhart. Er spielt die Rolle von Jesus Christus. „Mir macht es große Freude in dieser Gemeinschaft der vielen Laienspieler mit dabei zu sein."

Brigitte Meßmer, die in Engen als Bürgersfrau unterwegs ist, schwärmt geradezu als Mitspielerin von dem tollen Team beim Passionsspiel. „Ich bin begeistert und staune wie Jürgen Zimmermann das macht und bin aber auch traurig über die große Mühe, die er aufbringen muss, um Laienspielerinnen und Laienspieler und Statisten zu finden“, so Brigitte Meßmer, die mit Herzblut dabei ist. Ewald Münch aus Tengen sagt: „ Wenn man Ja sagt, um mitzuwirken, dann muss man auch dazu stehen, um die Sache zu einem Erfolg werden zu lassen." So übten die Beteiligten in rund 30 Proben das Passionsspiel.

Derweil bedrückt den Regisseur eine andere Situation. „Wir mühen uns ab, um das Beste zu geben und müssen nun zum Bedauern feststellen, dass in Watterdingen zur gleichen Zeit eine andere Theateraufführung stattfindet, obwohl der Termin in Büßlingen schon seit Monaten feststeht“, erklärt Zimmermann, der auf viele Zuschauer hofft.

Das Passionsspiel bei dem auf der 22 Meter breiten Bühne auch Tauben, Esel und Pferde und der Männergesangverein Büßlingen unter Unterstützung von befreundeten Chören mit eingebunden sind, dauert zirka drei Stunden. Es ist unterteilt in sechs Szenen und einer Pause. In einem netten Ambiente ist für das eigene leibliche Wohl bestens gesorgt. Auf der über überdachten Zuschauertribüne, die am 15. Juli aufgebaut wird, finden 400 Leute Platz. Für den Aufbau sind noch weitere Helfer willkommen.

Großer Besuch hat sich übrigens zu den Spielen angesagt. Lex Houba von der Finanzverwaltung des Europäischen Passionsspielverbands aus den Niederlanden, sowie Josef Lang, Generalsekretär des Europäischen Passionsspielverbands, aus Auersmacher im Saarland werden am 29. Juli zu Gast sein, worüber Zimmermann sich jetzt schon freut.

Die Aufführungen

Termine: Samstag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr. Sonntag, 23. Juli, ab 16 Uhr. Freitag, 28. Juli, ab 20.30 Uhr. Samstag, 29. Juli, ab 20.30 Uhr und Sonntag, 30. Juli, ab 16.00 Uhr. Einlass, Catering und Abendkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Karten und Preise: Plätze auf der überdachte Sitztribüne kosten in Reihe 1 bis 5 je 16 Euro und 13 Euro in Reihe 6 bis 9. Kinder bis 12 Jahre in Begleitung der Eltern in den Nachmittagsvorstellungen bekommen 50 Prozent Ermäßigung, abends keine Ermäßigung. Kartenvorverkauf ist immer am Mittwoch im Bürgerzentrum Linde, letztmalig am 19. Juli. Aber für Kurzentschlossene gibt es die Abendkasse.

Ein kleiner Einblick in das Passionsspiel: Die erste Szene zeigt im Morgengrauen drei bis vier spielende Kinder. Jesus, der mit seinen Apostel des Weges kommt, sagt zu den Aposteln: „Geht in das Dorf da vorne nach Bethanien, dort werdet ihr eine Eselin finden. Bindet sie los und bringt sie hier her." (mus)

