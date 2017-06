Tengen-Büßlingen Passionsspiel-Ensemble geht die Probenarbeit an

Die Arbeiten an der Inszenierung des Büßlinger Passsionsspiels "Die längste Woche" nehmen Kontur an – und Freilichtbühne und Tribünen auch. Die ersten Proben lassen sich gut an. Einziger Wermutstropfen: Es fehlen noch Statisten.

Die Vorbereitungen für das Passionsspiel „Die längste Woche“, das in Büßlingen in der Zeit vom 22. bis 30. Juli fünfmal zu sehen sein wird, nehmen Konturen an. Die Planungen sowie der Aufbau der großen Freilichtbühne und der überdachten Zuschauertribünen sind im Gange. Das Drehbuch steht und ist fein säuberlich in ein DIN-A-4-formatiges Buch mit 76 Seiten gefasst. Das große Werk entstand ausnahmslos aus der Feder von Regisseur Jürgen Zimmermann. Unzählige Stunden hat er damit verbracht, auch mit dem Studium der Bibel und anderer Literaturquellen, in denen das Leben und das Leiden von Jesus Christus aufgeschrieben ist. Er bringt nun sein wohl größtes Werk als Regisseur auf die Bühne. Nachdenklich stimmt ihn, dass es immer schwieriger wird, Menschen dafür zu begeistern beim Laienspiel mitzuwirken. „Wir bräuchten dringend noch Statisten, die keinen Text auswendig lernen müssten“, so der Aufruf von Jürgen Zimmermann, der auch gerne Flüchtlinge in solche Rollen einbinden würde, um seinen Teil für eine Integration der Menschen zu leisten.

Das Drehbuch sieht vor, dass etwa 60 Frauen, Männer und Kinder auf der Bühne stehen. Außerdem bekommt der Männergesangverein Büßlingen unter Verstärkung von Mitgliedern der Singgemeinschaft Uttenhofen und des Männerchores Blumenfeld-Tengen-Talheim bei dem sechsaktigen Passionsspiel eine tragende Rolle. Auch Tiere werden zu sehen sein. Beeindruckend ist auch das große Bühnenbild, das unter anderem auch den Ölberg zeigt. Erfahrene Akteure werden für die Technik sorgen. Zimmermann ist auch den vielen Helfern dankbar, wenn es darum geht die aufwendige überdachte Zuschauertribüne aufzubauen.

Bewirtet werden die Besucher der Freilichtspiele von Gemeindeteams der katholischen Seelsorgeeinheit Tengen Bernhard von Baden. Das ganze Leben lang habe ihm das Laientheater viel bedeutet, er habe das Glück gehabt mit begeisterungsfähigen Menschen arbeiten zu dürfen, heißt es in Erinnerungen, die Jürgen Zimmermann im Drehbuch niederschrieb.

Die ersten Proben verliefen vielversprechend. Zimmermann erklärte den Laienspielern bei den Proben immer wieder, wie die damalige Situation bei dem Volk hätte sein können. Er lässt eine geprobte Szene mehrmals wiederholen und gibt immer wieder Anweisungen, wie er sich das Geschehen vorstellt. Edwin Klopfer war schon vor drei Jahren beim Freilichtspiel „Die größte Geschichte aller Zeiten“ dabei. „Nun finde ich mich dieses Mal in der Rolle von Pontius Pilatus“, so Klopfer. Tobias Scheu, auch kein Neuling in Sachen Theater, spielt bei der Passion den Petrus. „Mir macht es Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die Spiele“, sagt Scheu. Ebenfalls schon Theatererfahrung hat auch Thomas Endhart. Er spielt die Rolle von Jesus Christus. „Mir macht es große Freude in dieser Gemeinschaft der vielen Laienspieler mit dabei zu sein.“

Das Passsionsspiel „Die längste Woche" in Büßlingen ist zu sehen am Samstag, 22. Juli, 20.30 Uhr, am Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr, am Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr, am Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr, sowie am Sonntag, 30. Juli, 16 Uhr. Catering und Abendkasse öffnen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Der Kartenvorverkauf: Mittwochs gibt es Karten im Bürgerzentrum Linde.

Mittwochs gibt es Karten im Bürgerzentrum Linde. Die Eintrittspreise: Es gibt eine überdachte Sitzplatz-Tribüne, die Helfer derzeit eigens aufbauen. Karten für die Reihen 1 bis 5 kosten jeweils 16 Euro, für die Reihen 6 bis 9 kosten sie 13 Euro. Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren bekommen in Begleitung der Eltern für die Nachmittagsvorstellungen 50 Prozent Ermäßigung. Für Kleinkinder ist das Passionsspiels indes nicht empfehlenswert – die Kreuzigung wird dargestellt.

