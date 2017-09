Tengen Obstbauern in Existenznot: Die Ernteverluste liegen bei Äpfeln bei 80 bis 90 Prozent

Manche Obstbaubetriebe sind durch die extrem schwache Ernte in ihrer Existenz bedroht. Hauptursache für die katastrophal schlechte Ernte sind die Frostnächte im April und die vorausgegangene Wärme im März und April

Tengen – Kein gutes Jahr für Apfel und Birne: Wer derzeit an einer Streuobstwiese entlang wandert oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird feststellen, dass viele Bäume kein Obst tragen. Bei manchen Bäumen sieht man ein paar Äpfel an den Ästen. Der Befund ist regional sehr unterschiedlich, in höheren Lagen über 500 Meter tragen manche Birnenbäume relativ viele Früchte. Dagegen ist an anderen Orten von einem Totalausfall auszugehen, die Lage ist entscheidend. Bei Nüssen ist dies schon im zweiten Jahr hintereinander zu beobachten. Schuld an dieser Situation sind die Nachtfröste, die es in diesem Jahr in der zweiten Aprilhälfte gab.

Ein sehr warmer März, als die Mittagstemperaturen auf 24 Grad stiegen, habe die Baumblüte auf den Streuobstwiesen und in den Obstplantagen beschleunigt. Auch Anfang April gab es Tage, an denen die Temperaturen am Tag enorm hoch waren. Der große Wetterumschwung kam im letzten Drittel des Aprils. Am 20. April sank die Temperatur je nach Lage in der Nacht auf unter minus drei Grad. In der darauffolgenden Nacht wurde es noch kälter und bei Tagesanbruch fiel das Thermometer an exponierten Stellen auf unter fünf Grad minus. Die Folge war, dass ein Großteil der Blüte erfror. Auf manchen großen Kirschbäumen fand man zur Erntezeit nicht eine Kirsche.

Peter Graf, Kreisvorsitzender des BLHV, sieht beim Obst-Vollerwerbsanbau eine derzeit kritische Lage. Bereits im zweiten Jahr nacheinander müsse man dort mit hohen Verlusten rechnen. „In diesem Jahr ist ein Ausfall von 80 bis 90 Prozent zu beklagen und das ist existenzbedrohend“, so Graf. Hinzu komme, dass die Pflegemaßnahmen nach wie vor gemacht werden müssen und Kosten verursachen und dies im vermehrten Umfang. Die Bäume neigten aufgrund der fehlenden Früchte verstärkt dazu, ihr Wachstum zu beschleunigen. Graf sieht auch, dass in manchen Gebieten ein Totalausfall beim Streuobstanbau zu verzeichnen sei, der aber letztendlich nicht existenzbedrohend sei. Trotzdem schmerze auch die ernüchternde Bilanz beim Streuobst.

Erhard Vestner von Beuren am Ried ist als Imker in besonderem Maße der Natur verbunden. Zwei Streuobstwiesen mit 50 Apfel- und vier Birnbäumen pflegt er, davon seien gerade mal sechs Bäume verschont geblieben, deren Blüten durch die Nachtfröste nicht zerstört wurden.

Hermann Schätzle, der frühere Bauhofleiter der Stadt Tengen, hat in seiner Amtszeit im Auftrag der Stadt Tengen viele Obstbäume in Gärten und Wegesrändern gepflanzt. Er konstatiert auch auf der Tengener Höhenlage, dass der Frost fast alle Blüten vernichtet hat. „Lediglich späte Sorten und Mostbirnen haben nicht so gelitten. Beim Tafelobst von der Streuobstwiese wird es einen Totalausfall geben“, prognostiziert Hermann Schätzle schon jetzt.

Streuobstwiesen

Die Streuobstwiesen sind ein Bestandteil der bäuerlichen Kulturlandschaft. Durch zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft trat die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen zunehmend in den Hintergrund. Es erfolgten umfangreiche Rodungen, um die Bewirtschaftung mit großen Maschinen schneller und einfacher organisieren zu können. Zwischen 1965 und 2000 gingen in Deutschland und Europa 70 Prozent an Streuobstwiesen verloren. Durch diesen massiven Eingriff in den Naturhaushalt sind viele natürliche Lebensräume der freilebenden Tierwelt eingeengt worden. Streuobstwiesen mit den darauf stehenden Bäumen zu pflegen, erfordert von Pächtern viel Arbeit und Idealismus. Nur wenn das Wissen um die Bedeutung und Pflege dieser Biotope auch an die nächsten Generationen weiter gegeben wird, hat die Streuobstwiese weiterhin eine Chance. (mus)