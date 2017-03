Singen Notfallrucksack ermöglicht schnelle Hilfe

Das Tengener DRK erhält dank mehrerer Spenden einen Notfallrucksack mit spezieller Ausrüstung. Damit können Rettungshelfer die Zeit bis zum Eintreffen eines Notarztes überbrücken.

Ein mithilfe von Spendengeldern finanzierter Notfallrucksack und Defibrillator tragen zukünftig dazu bei, dass ausgebildete Rettungshelfer in den abgeschiedeneren Teilorten Tengens nach einem Notruf in Minutenschnelle lebenswichtige Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes leisten können.

Bei Rettungseinsätzen zählt jede Minute, denn nicht selten geht es um Leben oder Tod. Deshalb kann es lebenswichtig sein, die Zeitspanne zwischen dem Eingang des Notrufs über die Telefonnummer 112 bis zum Eintreffen des Notarztes möglichst kurz zu halten. Doch insbesondere in ländlichen Räumen, wie etwa in Tengen, gestaltet es sich nicht selten im Winter schwierig, die lebenswichtige Hilfe zeitnah zu leisten. Dies gilt insbesondere für die entfernter gelegenen Tengener Teilorte Uttenhofen, Talheim und Wiechs am Randen.

Auf Initiative des Tengener DRK-Bereitschaftsleiters Wolfgang Steidle konnte nun mit finanzieller Unterstützung der Stadt Tengen und Dank einer Spende der Sparkasse Engen-Gottmadingen – auf Vermittlung des Bürgermeisters Marian Schreier hin – ein sogenannter Notfallrucksack angeschafft werden. Dessen lebensrettende Utensilien und Gerätschaften ermöglichen es den ausgebildeten Rettungshelfern, bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe zu leisten. Auch ein Defibrillator gehört dazu, womit die Helfer in die Lage versetzt werden, durch elektrische Impulse den plötzlichen Herztod bei Notfallpatienten zu verhindern.

DRK-Bereitschaftsleiter Wolfgang Steidle samt Ehefrau Patricia und der Töchter Diana und Rebecca durchliefen die Ausbildung zum Rettungshelfer und werden nun – dank des Notfallrucksacks – von ihrem Wohnort in Wiechs am Randen aus schnelle Erste Hilfe leisten können. Wolfgang Veit, der Kommandant der Feuerwehr Tengen, Bürgermeister Marian Schreier und Sparkassenchef Jürgen Stille haben den Notfallrucksack samt Defibrillators jetzt offiziell übergeben.

Auch Feuerwehrkommandant Wolfgang Veit stuft diese Maßnahme als notwendig ein und kündigte an, dass insbesondere bei Brandeinsätzen die Steidles mit alarmiert würden, um zum Beispiel bei Rauchvergiftungen helfen zu können.

Armin Lauinger, Rotkreuzbeauftragter des Kreisverbandes Konstanz, begrüßt die Initiative und hofft, dass diese auch in anderen Landgemeinden Schule macht. Wolfgang Steidle versprach, dass er und seine Familie im Notfall immer erreichbar seien, da jedes Handy ein Notrufsystem aufweise.

Die Hilfsfrist-Regel

In spätestens 15 Minuten sollte medizinische Hilfe in Baden-Württemberg im Notfall vor Ort sein. So regelt es das Rettungsdienstgesetz des Landes. Die Hilfsfrist ist wichtiges Planungsmerkmal für die Einsätze. Danach richtet sich die Dichte des Netzes an Rettungswachen. Diskutiert wird eine zweistufige Hilfsfrist. Demnach wäre das erste Eintreffen der Retter in zwölf Minuten am Unfallort verbindlich. In weiteren sechs bis acht Minuten solle dann gegebenenfalls ein Notarzt eintreffen. Mit den neuen Rettungshelfern soll die Hilfsfrist in weniger besiedelten Gebieten gesichert werden. (bie)