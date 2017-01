Tengen-Watterdingen Neujahrsempfang in Watterdingen: Eine intakte Dorfgemeinschaft

Watterdingen freut sich auf einen neuen Premium-Wanderweg. Die Bauplätze im Tengener Ortsteil sind begehrt.

In Watterdingen ist die Welt noch in Ordnung. Doch es gibt auch Dinge, die auf den Nägeln brennen, wie beim Neujahrsempfang im alten Rathaus deutlich wurde. Ortsvorsteher Stefan Armbruster blickte trotzdem zuversichtlich ins Jahr 2017.

Ein schwerer Einschnitt sei in Tengen 2016 die Schließung des Pflegeheims in Blumenfeld und der Verlust von 90 Arbeitsplätzen gewesen, so Armbruster. "Die Auflösung hat unser Bürgermeister sehr gut gemeistert". Mit zwei neuen Gewerbetreibenden habe sich das Watterdinger Gewerbegebiet "Breitenplatz" weiter positiv entwickelt. Im Baugebiet "Glöckler III" habe man alle zehn Bauplätze verkauft. Acht sind bereits bebaut. Er ist froh, dass sich hier vor allem junge Familien angesiedelt haben, teilweise auch von auswärts.

"Ohne Glasfasernetz hätten wir die Bauplätze nicht so schnell verkauft", ist Armbruster überzeugt. Eine Erweiterung des Glasfasernetzes bis ins Gewerbegebiet mit besseren Bandbreiten steht auf der Prioritätenliste. Bauplätze seien weiter gefragt. Deshalb hofft Armbruster, dass es im Rahmen einer Erweiterung des Flächennutzungsplans für Tengen neue Flächen geben werde. Dies werde jedoch vermutlich noch zwei Jahre dauern.

Der Hochwasserschutz ist nach den massiven Überschwemmungen in der Wannenstraße im Jahr 2016 ein wichtiges Thema. Zwei Rückhaltebecken sollen vor die Ortseingänge kommen. Rund 170 000 Euro sollen 2017 für die Sanierung des maroden Kanalsystems investiert werden. Auch der Zustand des Straßennetzes sei teilweise schlecht. Hier nannte Armbruster den Biberweg und die Unterdorfstraße. Der Ortschaftsrat habe auch Tempo-30-Zonen für bestimmte Bereiche beantragt.

Armbruster hält die ehemaligen Grundschule für erhaltenswert und will sie weiter nutzen. Derzeit sind die Narren drin und Flüchtlinge werden hier unterrichtet. Großes Lob erteilte Armbruster dem Helferkreis für die Flüchtlingsunterbringung. Die Integration sei aber schwierig, wenn die Menschen nur kurze Zeit bleiben. Die Einwohnerzahl von Watterdingen, die Mitte Dezember bei 894 Einwohnern lag, ist leicht gesunken, weil in der Gemeinschaftsunterkunft im Pfarrhaus nur noch elf Personen leben. Josef Gräble vom Pfarrgemeinderatsteam berichtete über die Sanierung des Kirchturms. Hier werden rund 230 000 Euro benötigt. Baubeginn ist nach Ostern. Auch er lobte den Einsatz des Helferkreises. Im Schulhaus hatte man im Dachboden zwei alte Schächerfiguren gefunden. Sie sollen in der Einsegnungshalle einen Platz finden.

Zum Neujahrsempfang hängen die Watterdinger alle erschienenen Presseartikel des Vorjahres aus. Gemeinderat Manfred Frank sorgt für diese lückenlose Sammlung. "Sie finden dort auch Artikel über eine Hanfplantage. Hanfanbau war nicht unbedingt unser Ziel, auch wenn wir Kompetenzen beim Tabak haben", sagte Stefan Armbruster verschmitzt. Er verabschiedete beim Empfang den langjährigen Friedhofsgärtner Klaus Zepf. Sein Nachfolger ist Bernd Messmer.

Im März wird auf dem Alten Postweg ein neuer Premium-Wanderweg eingeweiht, und die Biberquelle wird neu gestaltet. Spender beteiligen sich daran. Alexandra Preter hat die Betreuung der Postweghütte von Annette Gruberde Anfang im Januar übernommen.

Die Sternsinger hatten ihren ersten großen Auftritt beim Neujahrsempfang und sammelte im vollen Saal für das Kindermissionswerk. Lisa Wenger und Lea Reinacher sorgten zwischen den Reden als Querflötenduo für die musikalische Umrahmung des Empfangs.

Geschichtliches

Watterdingen ist einer von acht Ortsteilen Tengens und hat 894 Einwohner. Die erste urkundliche Erwähnung datiert im Jahr 965, als Graf Chuno von Öhningen das Dorf Watterdingen dem Kloster Öhningen schenkte. Im Jahre 1392 kam Watterdingen in den Besitz der Herren von Klingenberg. Diese verpfändeten 1463 die Herrschaft Blumenfeld, zu der auch Watterdingen gehörte, an die Herren von Bodman. Watterdingen kam 1806 zu Baden. Watterdingen wurde am 1. Januar 1975 zu Tengen eingemeindet. Wahrzeichen ist die Katholische Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus. Die heutige Kirche wurde 1539 erbaut. Eine große Renovierung des Kirchturms steht an. Weitere Infos: www.tengen.de