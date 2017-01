Tengen Neujahrsempfang der Tengener Kirchengemeinden: Die Aufgaben werden größer

Die katholische und evangelische Gemeinde ehrte bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang verdiente Mitglieder. Die ehrenamtliche Arbeit wird immer wichtiger, denn die Personalsituation ist angespannt

Tengen – Die Einweihung des Glockenstuhls St. Michael, der Erfolg der katholischen Bücherei und die Besetzung der Gemeindestellen: Beim traditionellen Neujahrsempfang der beiden Tengener Kirchengemeinden blickte Pfarrer Harald Dörflinger auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Nach den jeweiligen Gottesdiensten in der St. Laurentiuskirche und im evangelischen Gemeindehaus trafen sich die Gottesdienstteilnehmer zur gemeinsamen Veranstaltung im Pfarrheim Tengen. In diesem Jahr standen die Strickfrauen der Frauengemeinschaft Tengen und das Büchereiteam der katholischen öffentlichen Bücherei in Büßlingen im Mittelpunkt.

"Einer der Höhepunkte war die Einweihung des Glockenstuhls St. Michael in Blumenfeld. Nach vier Jahren konnten die Glocken endlich wieder schlagen", führte Dörflinger in seiner Ansprache aus. Weniger erfreulich, für die Gemeinde aber genauso bewegend, war und ist die Personalsituation. "Die Gemeindereferentenstelle konnte nicht besetzt werden, die des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden ist ebenfalls vakant", führte der Pfarrer aus. Zudem sollen die Stunden der Verwaltungsbeauftragten gekürzt werden. "Selbstverständlich übernimmt alles der Pfarrer", versicherte Dörflinger. Für dieses Jahr ergäben dadurch jedoch Änderungen für Erstkommunikanten und Firmanden. "Die Vorbereitung muss verkürzt werden", sagte der Pfarrer. Abhilfe könne möglicherweise die Unterstützung von Eltern und Gemeindemitgliedern schaffen.

Die Pfarrfeste werden laut Dörflinger dennoch wie üblich abgehalten. Ein Höhepunkt sollen die Passionsspiele vom 21. bis 30. Juli sein, "vorbereitet und durchgeführt in hervorragender Weise von Jürgen Zimmermann", erklärte der Pfarrer.

Eine besondere Ehrung wurde Monika Messmer zuteil. Sie erhielt die Ehrenplakette St. Gordian und Epimachus für ihre seit 34 Jahren andauernde, federführend Arbeit in der katholischen Frauengemeinschaft Watterdingen. "Ob Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienste, die Band Caesarea, der Kirchenchor und vieles, vieles mehr – Sie geben der Kirche vor Ort ein würdiges und glaubwürdiges Gesicht", brachte Pfarrer Dörflinger den großen Einsatz von Monika Messmer auf den Punkt. Sie bedankte sich bei ihrem Ehemann, ohne dessen Rückhalt und Unterstützung diese Leistung nicht möglich geworden wäre.

Auch die Strickfrauen der katholischen Frauengemeinschaft Tengen-Talheim-Uttenhofen wurden in Dörflingers Ansprache lobend erwähnt. Die aus 34 Personen bestehende Gruppe, in der auch Damen aus Wiechs, Nordhalden und Gottmadingen aktiv sind, kommen in den Wintermonaten jeden Dienstag zum Stricken und Häkeln, aber auch zum Gespräch und Austausch zusammen. Der Verkauf ihrer Waren findet am eigenen Stand auf dem Schätzele-Markt satt. Die Einnahmen werden für soziale Zwecke, die Kirchenrenovierung oder die liturgische Ausstattung verwendet. Pfarrer Dörflinger bedankte sich stellvertretend für alle besonders bei Sonja Kieß, Gertrud Bollig, Josefine Brem und Annaliese Köberlin.

Die von Pfarrer Josef Schepperle ins Leben gerufene katholische Bücherei Büßlingen war auch im vergangenen Jahr erfolgreich – und das trotz Konkurenz durch das Internet. Nachdem Alexandra Korndörfer aufgehört hatte, übernahm Viola Schmutz die Leitung. „Wir Evangelischen sind zu klein, um so ein Angebot machen zu können. Doch auch von unserer Seite geht ein besonderer Dank an sie. Mit ihrem Dienst tragen Sie dazu bei, dass es weiterhin eine Lesekultur mit Büchern in Tengen gibt“, betonte der evangelische Pfarrer Matthias Stahlmann. Neben den lobenden Worten für die Bücherei fand der Geistliche auch mahnende für die Zukunft. „Dieses Jahr wird unsere Gesellschaft vor große politische Herausforderungen stellen. Wir Kirchen müssen uns in diese Diskussion einbringen wenn wir unsere Demokratie erhalten wollen“, so Stahlmann. Sein katholischer Kollege Dörflinger ergänzte: „Wenn auch alles im Fluss ist und die Kirche sich ständig erneuert, gehe ich zuversichtlich den weiteren Weg vor Ort und mit der der evangelischen Kirchengemeinde."

Bürgermeister Marian Schreier bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei beiden Kirchengemeinden und verwies auf die große Problematik, die mit der Schließung des Pflegheimes Schloss Blumenfeld einherging. Beim Ausblick auf die städtischen Aufgaben in diesem Jahr nannte Schreier die Verabschiedung des Leitbildes, die Inbetriebnahme der drei Windenergieanlagen sowie den Neubau eines privat betriebenen Pflegeheimes mit 90 Betten in der Kalkgrube in Tengen.

Weitere Personalien