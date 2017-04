Tengen Neuer Bürgermeister für Waldshut-Tiengen gefunden: Joachim Baumert wird OB-Vertreter

Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen hat den Tengener Hauptamtsleiter Joachim Baumer zum ersten Beigeordneten gewählt. Damit wird er Stellvertreter von Oberbürgermeister Philipp Frank.

Der Tengener Hauptamtsleiter Joachim Baumert wurde zum ersten Beigeordneten der Stadt Waldshut-Tiengen gewählt. Der Gemeinderat hat sich bei der Wahl am Montagabend mehrheitlich für Baumert als neuen Bau-Bürgermeister entschieden. Er wird damit auch ständiger Vertreter von Oberbürgermeister Philipp Frank. Zur engeren Auswahl standen zwei von 13 Kandidaten, die ins Rennen gingen. Baumert erhielt 17 Stimmen, der Architekt Siegfried Kupferer aus Rheinfelden sieben. Es gab drei Enthaltungen. Baumert will seinen Hauptwohnsitz in Hilzingen behalten, wo er mehrfach ehrenamtlich tätig ist.

Der zweite Kandidat ist Architekt Siegfried Kupferer aus Rheinfelden. Zu den künftigen Aufgaben des Bürgermeisters fallen Großprojekte wie die Sanierung der Stadthalle in Waldshut in den Zuständigkeitsbereich des Ersten Beigeordneten. Auch um die Sanierungsprojekte in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen muss sich der künftige Bürgermeister kümmern.

Nachdem der bisherige Erste Beigeordnete Martin Gruner zum 1. Februar zurückgetreten war, hat die Stadt die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Joachim Baumert ist seit 27 Jahren Hauptamtsleiter der Stadt Tengen mit rund 4600 Einwohnern. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er besuchte das Gymnasium in Singen, studierte zwei Semester in Passau Betriebswirtschaftslehre, bevor er an der Fachhochschule in Kehl studierte und dort seinen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt absolvierte. Er gehört keiner Partei an. Zu seinen Hobbys zählt er Schwimmen, Tanzen, Reisen und Lesen. Außerdem ist er Ehrenmitglied im Musikverein Hilzingen und Lektor bei der katholischen Kirchengemeinde Peter und Paul in Hilzingen.