Tengen Musikalische Glanzlichter beim Weihnachtskonzert

Der Gemischte Chor Weil und das Vokalensemble Frohsinn Unlimited verzaubern die Zuhörer

Zu seinem Weihnachtskonzert hatte der Gemischte Chor Weil am 4. Advent in das Bürgerhaus geladen. Seine Tradition, die Bühne mit wechselnden Gastmusikern zu teilen, setzte der Chor fort – und festigte damit seinen Ruf, hochwertige musikalische Unterhaltung zu bieten, so die Pressemitteilung. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Rendler eröffnete der Chor unter Leitung von Larissa Malikova das Konzert mit Beethovens "Hehre Nacht". Es folgten zwei Spirituals, "Every Time I Feel the Spirit" und "I Will Follow Him", die Hubert von Goiserns "Weit, weit weg" umrahmten. Amelie Stegmüller am Klavier und Torsten Heggemann am Kontrabass begleiteten den Gesang erneut professionell. Beide sind eine außerordentliche Bereicherung für den Chor.

Dann betrat das A-cappella-Vokalensemble Frohsinn Unlimited, das Anfang Dezember einen Anerkennungspreis des Kulturfördervereins Singen-Hegau in Empfang nehmen konnte, die Bühne. Der Gastauftritt in Weil war der erste seit der Preisverleihung und Armin Gommeringer bemerkte verschmitzt: "Wir glauben, seit dem Preis, dass wir schon besonders sein müssen – und wir sind heute in der Tat besonders aufgeregt!" Die Sänger glänzten mit Humor und Schwung und versprühten mit ihrer Mischung aus jazzigen und weihnachtlichen Stücken pure Lebensfreude, die das Publikum und der Chor mit langem Beifall teilten. Peter Rendler: "Es ist für uns eine große Freude, dass wir Frohsinn Unlimited für diesen Abend gewinnen konnten!"

Danach kehrte der Chor mit den 30 aktiven Sängerinnen und Sängern wieder zurück auf die Bühne. Ehrenmitglied Winfried Polte hatte für alle eine kleine Überraschung vorbereitet und trug ein Solo an der Posaune vor, begleitet von der Dirigentin am Klavier. Das musikalische Glanzlicht bildete Mozarts "Laudate Dominum" mit Larissa Malikovas Solo – die professionelle Musikerin und Sopranistin verzauberte und rührte alle mit ihrer Stimme. Peter Rendler: "Sie ist für den Gemischten Chor Weil ein absoluter Glücksfall und spornt uns an, bei Auftritten über uns hinauszuwachsen."