Tengen Mit herrlichem Blick über den Hegau: Neuer Wanderweg auf alter Postroute

Der Hegau hat seinen neunten Premiumwanderweg: Die Verantwortlichen eröffnen offiziell den Alten Postweg. Der bietet beeindruckende Hegau-Ausblicke. Und folgt einer Route, die Boten bereits im 16. Jahrhundert genutzt haben.

Am diesem Tag hätte man beinah glauben können, dass Petrus Fördermitglied des Hegau-Tourismus e.V. ist, denn er schickte wärmende Sonnenstrahlen und vor azurblauem Himmel breitete sich das Panorama mit den Vulkankegeln, dem Bodensee und den schneebedeckten Alpengipfeln am Horizont mit beeindruckender Schönheit aus. Diesen Blick konnten die zahlreichen Wanderer von der Anhöhe bei Watterdingen aus genießen, als der Tengener Bürgermeister Marian Schreier die zahlreichen Gäste zur Eröffnung des Premiumwanderwegs "Alter Postweg" begrüßte. Viele Wanderer fanden sich zu einer Eröffnungstour ein auf dem Weg, der einen herrlichen Panoramablick über den Hegau ermöglicht.

Die Namensgebung dieses nun schon neunten Premiumwanderwegs im Hegau kam nicht von ungefähr: Schreier berichtete, dass dies früher tatsächlich ein alter Postweg gewesen sei, den Boten bereits im Jahr 1561 genutzt hätten, um Nachrichten von Engen bis ins Elsass zu übermitteln. Dann dankte er dem Schwarzwaldverein und dem Hegau-Tourismus für die gute Zusammenarbeit. Natürlich wolle man, so der Bürgermeister, wie er sich dann marketingtechnisch ausdrückte, den Hegau touristisch noch mehr als eigenständige Marke etablieren, und dazu würden die als Premiumwanderwege zertifizierten Routen enorm beitragen. Noch sei das Potential des Hegaus diesbezüglich nicht ausgeschöpft, doch dank der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit sei man auf gutem Wege.

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler, der in seiner Funktion als Vorsitzender des Hegau-Tourismus das Wort ergriff, wies darauf hin, dass auch der 10. Premiumwanderweg, der sogenannte Albertine-Steig am Schiener Berg, bald eröffnet werde. "Diese besonders schönen, gut ausgeschilderten und extra beworbenen Wanderrouten ziehen Touristen in den Hegau, die dann auch ihr Geld dalassen, das wir dann sinnvoll reinvestieren werden", sagte Häusler. Schon jetzt zähle man jährlich eine halbe Million Übernachtungen im Hegau, wobei diese Statistik nur Hotels mit mehr als neun Betten erfasse. Er dankte auch dem Land Baden-Württemberg, das 100 000 Euro zu diesen Projekten zugeschossen habe.

Manfred Scheerer, stellvertretender Vorsitzende des Bezirks Donau-Hegau-Bodensee des Schwarzwaldvereins, war für die Feinplanung und Ausschilderung des Alten Postwegs mit verantwortlich. Vorab habe das Deutsche Wanderinstitut, das sich auf die Planung und Gestaltung der Premiumwanderwege spezialisiert habe, abgeklärt, was machbar sei. Und so einfach sei alles nicht gewesen, denn dieser Premiumwanderweg führe durch ein sogenanntes FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Gebiet, ein Schutzgebiet, in dem Tiere und Pflanzen beheimatet sind, die laut EU-Richtlinie besonders schützenswert sind. Aus Rücksicht darauf habe man die Route entsprechend anpassen müssen. Walter Zepf, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Tengen, Josef Wandinger und Adalbert Zeller bilden nun das sogenannte Wegeteam, das sich unter anderem um die Beschilderung des neuen Premiumwanderwegs kümmert.

Idealer Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz am alten Postweg oberhalb von Watterdingen, den man über die Friedhofstraße (im Ort die erste große Straße links) erreicht. Der etwas mehr als neun Kilometer lange, gut ausgeschilderte Rundweg führt durch Wiese und Wälder und bietet von den Aussichtspunkten Postweg, Haseln und Maienbohl schöne Panoramablicke über den Hegau. Der niedrigste Punkt liegt 728 Meter, der höchste 806 Metern über dem Meeresspiegel, also kein allzu schwieriges Streckenprofil. Unterwegs gibt es Rastplätze mit Bänken.