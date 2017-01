Tengen Maxim Kowalew Don Kosaken entführen Zuschauer auf eine musikalische Reise durch Russland

Sänger der Maxim Kowalew Don Kosaken begeistern das Publikum mit sakralen und volkstümlichen Liedern in St. Laurentius Kirche

Es gibt einige professionelle Chöre, die mit dem Etikett Don Kosaken durch die Lande reisen und damit ihr Geld verdienen. Zu ihnen gehören die Maxim Kowalew Don Kosaken, die am Samstagabend das Wunder vollbrachten an zwei Orten gleichzeitig aufzutreten. Denn sowohl in der St. Laurentius Kirche in Tengen als auch in der evangelisch-lutherischen Kirche im thüringischen Bad Klosterlausitz gaben sie gleichzeitig Konzerte. Das Prinzip ist ein einfaches, wie zwei russlanddeutsche Paare, die ursprünglich aus Kasachstan stammen, dazu in der Pause erläuterten: Der Chor, der aus vierzehn Mann besteht, teilt sich für Kirchenauftritte in zwei Formationen mit je sieben Mann auf, die dann getrennt voneinander unter demselben Namen auftreten. Doch auch mit sieben Sängern gelang den Maxim Kowalew Don Kosaken ein fulminanter, sehr professioneller Auftritt in der voll besetzten Kirche in Tengen, wobei die Besucher ihr Kommen wahrlich nicht zu bereuen brauchten.

In der ersten Konzerthälfte gaben die Sänger reinen, mehrstimmigen A capella-Chorgesang zum Besten, der inhaltlich durch russisch-orthodoxe Sakralmusik geprägt war. Durch das Programm führte der jüngste der Maxim Kowalew Don Kosaken, Dimitrij Belov, der mit sonorem Bass und dem typischen russischen Akzent die Lieder ankündigte. Bei jedem Lied übernahm ein anderer Sänger den Solopart wobei jedes der sieben Chormitglieder eine ausgezeichnete Leistung zeigte. Nach der Pause waren die folkloristischen Lieder an der Reihe, die das Lebensgefühl früherer Zeiten und Mütterchen Russland musikalisch aufleben ließen, dieses Mal begleitet durch ein Instrument.

Bariton Nikolai Bykov nahm dafür das Akkordeon zur Hand und begleitete darauf seine Sängerkameraden zum sehr schwermütigen und vom sehr tiefen Bass getragenen Dubinuschka. Allerdings standen die fröhlichen Lieder im Mittelpunkt, wie etwa Marusja und schließlich zum Abschluss Katjuschka und Kalinka, wobei man zwangsläufig bei den Tempiwechseln das berühmte Hey dazwischen rufen mochte.