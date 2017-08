Tengen-Büßlingen Laienschauspieler meistern das Passionsspiel

Viel Applaus gab es an allen Abenden für die Mitwirkenden beim Passionsspiel "Die längste Woche". Ein Notfallteam hatte nach der abgebrochenen Premiere den erkrankten Regisseur ersetzt.

Schon seit Wochen machten die Plakate mit den drei Kreuzen vor einem dunkelroten, beängstigendem Himmel auf die Passionsspiele aufmerksam. Es war eine Meisterleistung, die Jürgen Zimmermann als Regisseur auf die Bühne brachte. Es war sein Traum, die letzte Woche von Jesus in Erinnerung zu rufen. Am Drehbuch hat der gläubige Christ in den vergangenen zwei Jahren gearbeitet. Viele Bücher halfen ihm dabei, das Geschehen der Kreuzigung von Jesus Christus so objektiv wie möglich auf die Bühne zu bringen. Dem Zuschauer wurde hautnah gezeigt, wie es dazu kommen konnte, dass Jesus den Kreuzestod fand. Leider konnte Jürgen Zimmermann als Regisseur die Früchte seiner Arbeit nicht miterleben. Kurz nach Beginn der Premiere musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach dem Abbruch der Vorstellung wurde ein Notfallteam gebildet, um Aufgaben des erkrankten Regisseur zu übernehmen. Man war sich einig, die Regie auf mehrere Schultern zu verteilen. Dass dies gelang, zeigte sich gleich bei der nächsten Vorstellung, die wie die weiteren Aufführungen von Erfolg gekrönt war.

Ursprünglich waren fünf Vorstellungen geplant. Durch den Abbruch der Premiere waren es letztendlich nur vier, die aber alle sehr gut besucht waren. Etwa 2000 Besucher kamen zu den Passionsspielen. Farbenprächtig war das Bühnenbild dargestellt. Die Laienschauspieler wuchsen förmlich in ihre Rollen hinein. Die Zuschauer wurden in die damalige Zeit zurückversetzt und konnten die letzte Woche von Jesus Christus über die Kreuzigung bis zu seiner Auferstehung hautnah miterleben. Das Notfallteam hat zusammen mit den Laienschauspielern im Sinne von Jürgen Zimmermann Hervorragendes geleistet.

„Es ist eine grandiose schauspielerische Leistung, was die Laienschauspieler geboten haben“, sagte Helmut Schuhwerk aus Beuren am Ried. „Das ist ein ganz toller Nachmittag gewesen“, sagten Gäste, die aus Hattingen kamen. Pfarrer Harald Döflinger dankte bei der Eucharistiefeier am Vormittag auf der Freilichtbühne Jürgen Zimmermann und den Schauspielern, sowie den vielen Helfern für die gelungene Aufführung des Passionsspiels.

Josef Lang, Generalsekretär der Europapassion aus Auersmacher im Saarland, der die Premiere in Büßlingen miterleben wollte, sagte gegenüber dieser Zeitung: "Wir leben in einer verrückten Zeit von Vertreibung und Terror. Unsere Rückbesinnung auf die christliche Botschaft kann uns weiterhelfen. Deshalb brauchen wir Menschen wie Jürgen Zimmermann, die diese Botschaft bringen“, so der Generalsekretär des Europäischen Passionsspielverbands. Dieser Verband besteht aus 90 Gruppen in über 40 Ländern, dazu gehört neben Oberammergau auch Büßlingen.

Die Laienspieler kamen aus der Gesamtgemeinde Tengen und dem Hegau. In Kooperation mit der katholischen Seelsorgeeinheit Tengen „Bernhard von Baden“ wurde das Passionsspiel gefördert und von vielen Mitgliedern der Pfarrgemeinderatsteams unterstützt.

Viele Hände helfen beim Passionsspiel