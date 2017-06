Tengen Kleine Abendmusik: Abendkonzert am Hinterburgturm Tengen am 1. Juli

Kleine Abendmusik: Abendkonzert am Hinterburgturm Tengen am 1. Juli

Die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim lädt zum Konzert mit dem Titel "Männerherzen" ein. Der Chor will modernes und unterhaltsames Liedgut präsentieren

Tengen – So schnell geben sie nicht auf, die Sänger aus Blumenfeld, Tengen und Talheim. Bereits 2016 hatten sie ein Konzert im Freien geplant. Doch das Wetter machte ihnen damals einen Strich durch die Rechnung. 2017 starten die Sänger nun einen neuen Versuch. Am 1. Juli soll das Abendkonzert am Hinterburgturm stattfinden, Beginn ist um 19.30 Uhr. Etwa eine Stunde wird das Konzert dauern, wie es in einer Pressemeldung der Chorgemeinschaft heißt.

"Männerherzen – kleine Abendmusik an der Hinterburg" – so ist das Konzert überschrieben. "Unsere Dirigentin Amelie Stegmüller hat mit uns hierfür modernes, gefälliges Liedgut einstudiert", erläutert Benno Wezstein, Vorsitzender der Tengener Sänger. Zwischen den Auftritten der Chorgemeinschaft wird das Mühlbach-Quintett einige Stücke aus ihrer neuen CD präsentieren. Danach gibt es die Möglichkeit, im Flair der Stadtanlage ein Glas Bier oder Wein zu trinken und einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen.

Das Konzert findet in der Tengener Altstadt vor dem Hinterburg-Turm statt. Wezstein wünscht den Besuchern "einen schönen, erholsamen Samstag-Abend bei der Altstadt-Kulisse". Der Vorsitzende der Tengener Sänger beschreibt vor allem die intensive Zusammenarbeit mit der Dirigentin: "Unsere Dirigentin Amelie Stegmüller und wir sind inzwischen ein eingespieltes Team. Durch ihre musikalische Ausbildung bringt sie unserer Männerformation viel bei. Es macht Spaß, mit ihr zusammen zu arbeiten. Sie motiviert uns immer wieder." Darüber hinaus will Wezstein die Tengener ermutigen, gleich dem Chor beizutreten: "Gemeinsames Singen steigert das Wohlbefinden, stärkt die Abwehrkräfte und die Atmung und verbindet uns über alle Generationen hinweg miteinander."

Das Konzert findet am 1. Juli um 19.30 Uhr am Hinterburgturm in Tengen statt. Es dauert etwa eine Stunde. Bewirtung wird es vor Ort geben. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung wird das Konzert ins Pfarrheim Tengen verlegt.