Tengen Kaum da  schon wieder weg

Noch gar nicht richtig im Dienst und schon verlässt sie wieder das Tengener Rathaus: Die neue Hauptamtsleiterin Frederike Häfeli erwartet ein Kind. Deshalb muss die Stadt Tengen die Stelle neu ausschreiben. Das greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Das war zumindest vorübergehend ein kurzes Intermezzo. Frederike Häfeli wurde erst Ende Mai zur neuen Hauptamtsleiterin von Tengen gewählt. Sie folgte Joachim Baumert. Den langjährigen Tengener Leiter des Hauptamtes hatte es nach Waldshut-Tiengen gezogen. Dort wurde er zum Bau-Bürgermeister gewählt. Nun macht Frederike Häfeli schon Platz für eine Nachfolge. Zumindest vorübergehend. Denn die 31-jährige, die im nahen schweizerischen Thayngen wohnt, erwartet Mutterfreuden. Ihre Stelle schreibt die Stadt Tengen nun aus. Sie kann umgehend bis mindestens Ende 2019 besetzt werden. Sollte Frederike Häfeli ihre gerade erst begonnene Tätigkeit fortsetzen, winkt ihrer Nachfolge bei erfolgreichem Agieren auch eine andere Stelle. So oder so. Neue Gesichter sorgen auf dem Tengener Rathaus für Abwechslung. Baumert war dort 26 Jahre Hauptamtsleiter. Zuvor übte diese Funktion Hans-Peter Lehmann aus, der schon lange Zeit als Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen fungiert. Also, vom Tengener Rathaus aus lassen sich durchaus berufliche Karrieren starten.