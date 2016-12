Tengen Jahresrückblick: Was Tengen bewegt

Die Pflegeheime Schloß Blumenfeld machen zu, beim schnellen Internet macht die Stadt gemeinsame Sache mit Hilzingen, und gegen die Windkraft bleibt Protest aus: Was Tengen im Jahr 2016 umtrieb – und was die Stadt im kommenden Jahr beschäftigen wird.

"Fünf Millionen Verlust in den letzten fünf Jahren." So fasst Bürgermeister Marian Schreier einen Grund zusammen, warum die Pflegeheime Schloß Blumenfeld nun dabei sind, ihre Türen zu schließen. Ein anderer Grund waren die baulichen Voraussetzungen: Nach Landesheimbauverordnung wäre das Heim in den alten Gemäuern nicht länger tragbar gewesen. Im April wurde die Schließung in der Randenhalle der Bevölkerung bekannt gegeben. Die Stimmung in der Halle war gedrückt. "Der Betrieb wurde nun zum 30.11. eingestellt, die letzten Arbeitsverhältnisse enden im März 2017", erläutert Bürgermeister Schreier.

Die meisten Gebäude, die zum Heim gehören, sind inzwischen verkauft. Für 1,6 Millionen Euro. Noch nicht verkauft sind das Schloß Blumenfeld sowie das alte Krankenhaus. Es habe allerdings schon Interessenten gegeben. Und Schreier zeigt sich zuversichtlich, einen geeigneten Käufer zu finden. Zugleich hat der Bürgermeister eine gute Nachricht: "Ein privater Investor wird ein neues Pflegeheim in Tengen bauen. Im September wurde das Baugesuch eingereicht. Dadurch ist auch in Zukunft die Versorgung der älteren Mitbürger gesichert."

Auch der Breitbandausbau in Tengen hat sich 2016 vorwärts bewegt. Zusammen mit Hilzingen soll gemeindeübergreifend ein Glasfasernetz für jeden Haushalt entstehen. Gerade haben die Bürgermeister die Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit unterzeichnet.

Ein weiteres großes Projekt ist die Windkraft. "Es gab keinen Bürgerprotest vor Ort", sagt Schreier. Tengen wird bald die ersten drei Windräder im Landkreis haben.

In vollem Gang ist der Leitbildprozess. Dabei sollen die Tengener eine Vision entwerfen, wie sie sich ihren Heimatort im Jahr 2030 wünschen – und die Ergebnisse sollen sichtbar in der Kommunalpolitik umgesetzt werden. "Die beiden Veranstaltungen in Tengen und Wiechs wurden gut besucht", fasst der Bürgermeister das Interesse der Bürger an kommunalen Entwicklungen zusammen. Auch gab sich Tengen ein neues Logo.

Über hohen Besuch aus Berlin konnte sich der Tengener Schultes ebenfalls freuen. Gregor Gysi war im Oktober beim Schätzele-Markt zu Gast und bescherte ein proppevolles Festzelt. Und im Januar besuchte Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister und Kandidat für das Bundespräsidentenamt, eine Veranstaltung mit Flüchtlingen in Tengen, informierte sich über deren Schicksal, die Integration und die Arbeit des Helferkreises.

In Tengen-Blumenfeld wurde 2016 ein neues Baugebiet "Schloßblick" erschlossen. Von den 13 Bauplätzen seien inzwischen bereits elf verkauft. Fördermittel des Landes ermöglichen der finanzschwachen Stadt in Randlage verschiedene Maßnahmen. So wurde in der Grund- und Hauptschule ein zweiter Rettungsweg geschaffen und die Elektroverteilung erneuert. "Die Kindertagesstätte in Büßlingen wird gerade fit gemacht", beschreibt Bürgermeister Marian Schreier die aktuelle Entwicklung im Teilort an der Schweizer Grenze. Die Stadt möchte weiter einen Ganztagesbetrieb anbieten.

Ausblick auf das Jahr 2017

Pflegeheime: Die Pflegeheime Schloß Blumenfeld sind zum 31. März 2017 endgültig Geschichte. Dann enden die letzten Verträge von Angestellten. Ein privater Investor aus Saarbrücken will ein neues Heim in Tengen bauen. In ein bis zwei Jahren soll es dann 90 Pflegeplätze in Tengen geben.

Internet: Ab 2017 wird das Breitband ausgebaut. Zuerst wird für die unterversorgten Teilorte Talheim, Uttenhofen, Blumenfeld und Weil das Glasfasernetzwerk aufgebaut.

Erneuerbare Energien: Im Sommer sollen in Tengen die ersten drei Windräder im Landkreis Konstanz in Betrieb gehen. Alle städtischen Gebäude werden ans Nahwärmenetz angeschlossen. Dies sind das Rathaus, die Randenhalle, die Grund- und Hauptschule, die Kita und die alte Grundschule.

Leitbild: Der Leitbildprozess wird weitergehen. Für 2017 ist die Abschlussveranstaltung geplant. Das Leitbild soll 2017 fertiggestellt werden.

Bauplätze: Augenblicklich sind noch zwei Bauplätze in Tengen-Blumenfeld zu haben. Die Stadt bemüht sich langfristig um neues Bauland und schreibt hierfür den Flächennutzungsplan fort.

Bauplanung: Der Bauhof soll modernisiert werden. Momentan ist noch offen, ob er neu gebaut oder umgebaut wird. 2017 soll der Gemeinderat dies entscheiden. Weiter steht die Frage an, ob die Grund- und Hauptschule um einen Mensa- und Betreuungsbereich erweitert wird. Auch prüfen die Politiker Sanierungen der Feuerwehr-Gerätehäuser und des Bürgerhauses in Beuren.