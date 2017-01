Tengen Innere Stimme und Pärchen-Tausch

Wie sich Menschen positiv verändern können, zeigt der Konstanzer Lebenstrainer Marcus Klimek im Büßlinger Bürgertreff auf

Mehr als 50 Menschen finden sich im Büßlinger Bürgertreff Linde ein. Einige von ihnen bestellen sich noch schnell einen Wurstsalat. Den bereiten die fleißige Küchen-Frauen des Büßlinger Bürgervereins lecker zu. Genussvoll das deftige Abendessen verspeisen, denn das könnte in dieser üppigen Form vorerst das letzte Mal sein, heißt das kulinarische Motto. Schon steht Marcus Klimek bestes gelaunt bereit. Als Konstanzer Trainer und Workshop-Leiter für Veränderungen in verschiedensten Lebensbereichen hat er für alle Freunde eines kalorienreichen Mahls ein Gegenrezept parat: "Abnehmen – so wie es richtig funktioniert", heißt der Titel seines Vortrages, auf den die überwiegend älteren Gäste mit Spannung warten.

Schnell zeigen Klimeks Ausführungen auf, dass das Ansinnen auf schlanker werden eher nur als Beipack-Zettel seiner Mixtur herhält. Er will nötige Veränderungen im Bewusstsein und Handeln der Menschen aufzeigen. Dann klappe es auch mit dem Abnehmen. "Und wenn jemand nach eingehender Überprüfung feststellt, auch glücklich mit seinen Pfunden zu sein, ist das auch in Ordnung", erklärt Klimek. Da fragt er schon mal im Vorfeld die Leute im Saal: "Wer von Ihnen ist vollkommen zufrieden?" Niemand hebt die Hand. Und schon scheint Klimek mit soviel Ehrlichkeit der Zuhörer ihr Vertrauen gewonnen zu haben. Er duzt sie. Das gehöre zu seinen Gepflogenheiten. Denn Klimek sucht verbal die Nähe zu den Menschen.

Er erklärt anhand von Begriffen an einer Tafel, wie die meisten Leute immer wieder vergeblich versuchen, aus ihrer Alltagswelt auszubrechen, sich dann aber lieber wieder in ihre Komfortzone zurückziehen. "Die innere Stimme sagt dauernd: Mach' etwas anderes. Es geht aber meist viele Jahre, bis es heißt: Jetzt reicht's", betont Klinik. "Dann kommt die große Prüfung. Auf die innere Stimme hören, sich immer wieder nach dem eigenen Tun hinterfragen, Essenslüste minimieren, sich auf bestimmte Dinge fokussieren, ausloten, was einem guten Zustand dienlich ist, wie anderen zu helfen", nennt Klimek als mögliche Strategien für ein besseres Wohlbefinden, die durch Methodik erlernt werden könnten. Auf ständige Unruhe und getrieben sein folge Ruhe, erklärt er und unterteilt die Charakteren der Menschen in Stimmulante, Dominante und solche, die Balance halten. Ein Diät- und Sportplan sei nur ergebnisorientiert. Wer solche Vorhaben abbreche, sei unzufriedener als zuvor.

"Zwei Pärchen, die sich kennen, sind seit vielen Jahren unzufrieden. Ein Partnertausch kann helfen, dass alle wieder glücklich sind", führt Klimek als drastisches Beispiel unter leichtem Raunen des Publikums aus. Auch mit Hilfe von Hypnose schafft er es im laufenden Prozess vor aller Augen, dass eine Besucherin ihre unersättlichen Schokoladen-Genüsse gänzlich verwirft. Weniger hungrig, aber mit neuen Gedanken gehen die Gäste nach Hause.

Der Bürgerverein

Die Idee der Büßlinger Begegnungsstätte Linde war, im 700- Einwohner-Dorf die Lebensqualität für Jung und Alt zu verbessern. 2010 gründeten 89 Bürger den gemeinnützigen Bürgerverein Linde, um aus einer über lange Zeit leer stehenden Gastwirtschaft eine generationenübergreifende Begegnungsstätte zu schaffen. Mittlerweile zählt der Bürgerverein über 200 Mitglieder, der zur Triebfeder für eine beeindruckende und nachhaltige Entwicklung wurde. Der Bürgerverein hat die Linde im Juni 2011 gekauft. Ortsansässige Handwerker und Vereinsmitglieder haben sie renoviert und umgebaut. Sie schufen Räume für alle Generationen. Der Bürgertreff öffnet mittwochs von 10 bis 12 Uhr und ab 15 Uhr. Es werden gesellige Veranstaltungen und Fach-Vorträge angeboten.