Tengen In Gaststätte: Täter klaut Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Inhalt

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag, 8. Januar, in einer Gaststätte Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Inhalt entwendet.

Möglicherweise im Gebäude einschließen ließ sich ein unbekannter Täter, der aus einer Gaststätte in der Tengener Hauptstraße zwei Geldbeutel mit mehreren hundert Euro entwendet hat. Nach Angaben der Polizei verließ er die Gaststätte anschließend durch einen von innen geöffneten Hintereingang. Die leeren Geldbörsen konnten von einem Zeugen am Sonntagvormittag in der Nähe der Gaststätte aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Telefon (07731) 888-0, erbeten.