Hilzingen Hochstimmung beim Kastaniensommer-Finale

Der Tengener Kastaniensommer hat bei drei Veranstaltungen insgesamt 1500 Besucher. Die Gruppe Blaska beschließt den Veranstaltungsreigen mit einem temperamentvollen Auftritt.

Nun ist also der Kastaniensommer 2017 schon wieder Geschichte. Die ersten beiden Veranstaltungen – organisiert vom Narrenverein Kamelia Tengen und der Freiwilligen Feuerwehr Tengen – lockten bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel zusammen rund 1000 Personen in den schönen, mit alten Kastanien bestandenen Park neben dem Rathaus lockten. Doch die Dorfgemeinschaft Uttenhofen musste arg zittern, ob ihr nicht das wechselhafte Wetter der letzten Wochen bei ihrer finalen Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen würde. Stefan Leichenauer, der Sprecher der Dorfgemeinschaft, sprach davon, dass er als Landwirt zwar ständig auf das Wetter achten müsse, doch so arg gebangt und auf einen schnellen Wetterumschwung gehofft wie vor dem Kastaniensommer-Finale habe er noch nie. Denn fünf Stunden vor Beginn der Veranstaltung beim Tengener Rathaus habe es plötzlich angefangen zu regnen.

Narrenverein und Singgemeinschaft, die die Dorfgemeinschaft des gerade mal 153 Seelen zählenden Teilorts von Tengen bilden, hätten ein halbes Jahr Vorbereitungszeit investiert und nun habe er schon befürchtet, dass der ganze Aufwand umsonst gewesen sei, so Stefan Leichenauer. "Doch dann, um halb Zwei, riss der Himmel plötzlich auf und mir war sofort klar, dass alles gut wird", sagte er am Abend aufatmend.

Da alle drei organisierenden Vereine sich gegenseitig bei ihren jeweiligen Veranstaltungen des Kataniensommers unterstützen, sei der Aufbau innerhalb weniger Stunden erledigt gewesen, wie Feuerwehrkommandant Wolfgang Veit erläuterte. Ab 18 Uhr, bei offiziellem Veranstaltungsbeginn, füllten sich langsam die Reihen unter den schönen alten Kastanien. Doch als die 15-köpfige Kapelle Blaska schwungvoll loslegte, füllte sich der Park schnell, und um 20 Uhr waren alle Sitzplätze belegt. Bei Speis und Trank amüsierten sich die etwa 400 Gäste – unter denen auffallend viele junge Familien mit Kindern waren – köstlich. Auch die wärmenden Jacken wurden bald abgelegt, weil die jungen Musiker den Zuhörern ordentlich einheizten. Den Frontmännern Adrian (Tuba), Jonas (Trompete) und Markus (Gesang) gelang es im Handumdrehen, die Leute zum Mitsingen und Mitklatschen zu animieren. Der Trompeter, Sänger und Bandleader Jonas Fluck stellte die Musiker von Blaska vor, deren Durchschnittsalter gerade mal knapp über Zwanzig ist. Das Repertoire der aus Rielasingen und Hilzingen stammenden Musiker, die seit drei Jahren zusammenspielen, reicht von der klassischen Polka bis zu selbst arrangierten modernen Titeln.

Die Veranstaltungsreihe

Bildergalerie: www.suedkurier.de/bilder

Der Kastaniensommer heißt deshalb so, weil die Freiluftveranstaltungen mit Musik und Bewirtung unter den schönen alten Kastanien im Stadtpark, direkt neben dem Tengener Rathaus gelegen, stattfinden. Die drei Veranstaltungen, die im Juli und August rund 1500 Gäste anlockten, wurden von zünftiger Blasmusik, frisch gezapftem Bier und Grillwurst geprägt und versetzten über alle Generationen hinweg die Menschen in gute Laune. Veranstalter waren diesmal der Narrenverein Kamelia, die Freiwillige Feuerwehr Tengen und die Dorfgemeinschaft Uttenhofen.