Tengen Hegauer Themen werden diskutiert

Der SÜDKURIER gibt einen aus: Im Watterdinger Fendt-Stüble lässt es sich in lockerer Atmosphäre trefflich plaudern

Das Fendt-Stüble ist der einzig verbliebene gesellige Treffpunkt der Bürger im Tengener Stadtteil Watterdingen. Umsomehr wissen sie die heimelige Atmosphäre zu schätzen, wenn das Fendt-Stüble dienstags ab 14 Uhr öffnet und erst schließt, "wenn alle gegangen sind", wie es Wirtin Edeltraud unkompliziert formuliert. Diesmal empfängt sie eine Gesellschaft völlig außerhalb der Reihe, wie das nach Anmeldung immer möglich ist, auch für die Watterdinger Vereine, die alle Hauptversammlungen im Fendt-Stüble abhalten. Bei der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" sorgen Edeltraud Müller und ihr junges familiäres Helferteam für eine Überraschung, als sie ein großes Salatbüffet bereithalten. Das findet einen Ansturm, da die Teilnehmer der SÜDKURIER-Wanderung Alter Postweg-Bibermühle nach teils mühsamen Auftiegen eine gehörige Portion Hunger mitbringen.

Es entwickeln sich bei Freigetränken des SÜDKURIER interessante Diskussionen, wie um die Nahversorgung in der Singener Nordstadt. "Es mangelt an Lebensmittelmärkten", monieren Anita Selau und Christine Rützel aus Singen. Mit den Busverbindungen sind sie aber sehr zufrieden. Genauso wie Christa Aubele aus Tengen mit der Versorgung in ihrem Wohnort, was für alle Bereiche gelte. "Spät abends sind wir leider von Singen abgehängt, da keine Busse mehr fahren", bedauert sie. "In Tengen gibt es ein großes Handwerker-Sterben, weil Nachfolger als Firmenchefs fehlen", so Geschäftsinhaber Ewald Münch.

Der Windpark in Wiechs wird kontrovers diskutiert. Während ihn einige Gäste ökologisch als nötig erachten, sehen ihn andere als defizitäres Zuschussprojekt. Auch über Schadstoffautos wird diskutiert. "Viel schlimmer ist die Luftverschmutzung durch Flugzeuge, die unzählig über den Hegau nach Zürich fliegen", schimpft Werner Giolda aus Gottmadingen. "Ich finde es sehr gut, dass der SÜDKURIER intensiv über persönliche Fluchtwege und Schicksale von Asylbewerbern berichtet. Das schafft Verständnis", erklärt Hans Maier aus Singen.