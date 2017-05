Tengen Großer Bahnhof zum Abschied von Hauptamtsleiter Baumert in Tengen

Großer Bahnhof zum Abschied von Hauptamtsleiter Baumert in Tengen

Volles Haus im Tengener Sitzungssaal und Gemeinderat dankt dem scheidenden Hauptamtsleiter. Joachim Baumert wechselt nach Waldshut.

Es schien beinah so, als ob ganz Tengen Joachim Baumert "Danke" für die vergangenen 27 Jahre sagen und ihm "Alles Gute" für die zukünftigen Aufgaben als Erster Beigeordneter der Stadt Waldshut wünschen wollte, denn so voll wie bei der Verabschiedung des nun ehemaligen Hauptamtsleiters war der Sitzungsaal des Rathauses selten. Es ist wohl kein zu großes Wort, wenn man bei ihm vom Ende einer Ära spricht, denn vom Jahre 1990 an hielt er den Bürgermeistern mit seiner Arbeit den Rücken frei.

Baumert sichtlich gerührt

Bei der Gemeinderatsitzung traf die erste Bürgermeisterstellvertreterin Gertrud Homburger bei ihrer Dankesrede gleich doppelt ins Schwarze, als sie daran erinnerte, wie wichtig für sie die Unterstützung von Joachim Baumert sei, als sie damals aufgrund einer Erkrankung des damaligen Bürgermeisters Helmut Groß diesen geraume Zeit im Amt habe vertreten müssen. Darüber hinaus brachte sie Joachim Baumert mit einem Fresspaket zum Lachen, das nach Altvätersitte in ein Tuch eingeschlagen und an einen Wanderstock gebunden war. Dieses Vesper solle ihm quasi als Wegzehrung für Waldshut dienen.

Nachdem sich Bürgermeister Marian Schreier mit persönlichen Dankesworten offiziell von seinem Hauptamtsleiter verabschiedet und auch die Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter Thomas Wezstein und Michael Grambau sich mit Präsenten bedankt hatten, ergriff der sichtlich gerührte Joachim Baumert das Wort. Er beschrieb seine Tengener Zeit als intensiv, spannend und abwechslungsreich. Im habe insbesondere die Ausbildung des Nachwuchses am Herzen gelegen und er sei stolz darauf, dass er 25 junge Menschen bis zu deren Abschluss als Verwaltungsfachangestellte habe begleiten dürfen.

Bewährtes Arbeitsethos

In seiner Funktion als Hauptamtsleiter sei es für ihn wichtig gewesen, dass jeder, der zu ihm gekommen sei, in seinem Anliegen ernst genommen und Probleme gemeinsam angegangen und behoben worden seien, erklärte Baumert sein Credo. Er dankte schließlich seiner Familie, die ihn stets unterstützt und alles mitgetragen habe.

Zu Person, Aufgaben und Zielen