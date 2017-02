Tengen Große Kontinuität im Männergesangverein

Der Verein ist als feste Stütze aus dem Dorfgeschehen nicht wegzudenken.

In der Kontinuität der Vereinsführung ist der Männergesangverein "Liederkranz 1860" in Büßlingen fast nicht zu übertreffen. So ist der Vorsitzende Heiner Wetzstein seit 22 Jahren im Amt, sein Stellvertreter Gerhard Oßwald sechs Jahre. Martin Lauber führt seit 38 Jahren die Geschäfte als Schriftführer und über die Finanzen wacht Kurt Zimmermann nun schon seit 27 Jahren.

Bei der Jahresversammlung, an der auch Bürgermeister Marian Schreier und Ortsvorsteher Josef Ritzi teilnahmen, wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt. Schreier zollte dem Verein Respekt und Anerkennung. "Sie leisten einen wertvollen Beitrag für das kulturelle Leben in Büßlingen", sagte Schreier und gratulierte den Jubilaren, denn sie seien Vorbilder für andere Vereinsmitglieder und alle Bürger. Bis in die kleinsten Details hat Schriftführer Martin Lauber wieder die vielen Aktivitäten des Vereins schriftlich festgehalten und erntete dafür Lob und Anerkennung. "Er ist immer der letzte, der bei Veranstaltungen des Vereins nach Hause geht, damit ja alles für die spätere Generation festgehalten werden kann", sagte Wetzstein.



Er dankte allen, die den Chor unterstützen und dachte dabei insbesondere an das jährliche Schlachtfest mit dem Freundschaftssingen, das 2016 bereits zum 28. Mal durchgeführt wurde. Es war auch für die Gäste beeindruckend, dass der "Körbeltalexpress", der sich aus einer Formation des Männerchors zusammensetzt und besetzt ist mit bis zu elf Sängern und Musikanten, in vier Seniorenheimen Auftritte hatte und dafür viel Anerkennung erntete. Insgesamt sei man mit Proben und Auftritten zu 47 Einsätzen gekommen, so der Vorsitzende. Dass dabei der Verein unter der Obhut von Kassier Kurt Zimmermann gut gewirtschaftet hat, bestätigte Kassenprüfer Jürgen Maier.

Die Präsidentin des Bodensee-Hegau-Chorverbands, Barbara Contius-Lorsbach, ehrte zwei verdiente Chormitglieder für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft im Namen des Deutschen Chorverbands. Für seine 60-jährige aktive Sängerzugehörigkeit wurde Elmar Korherr geehrt. Korherr, der seine sängerische Laufbahn 1957 beim Gesangverein Steißlingen begonnen hatte, kam 1966 nach Büßlingen, trat sofort in den Verein ein und wurde 1973 zum 1. Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt führte er aus bis zum Jahr 1985. Anschließend wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Korherr war auch sechs Jahre Notenwart und in all den Jahren ein unermüdlicher Helfer bei Festen oder sonstige Anlässe des Vereins. "Singen macht Freude und formt den Geist. Es trägt zur Verständigung über kulturelle Grenzen bei und fördert die Freundschaft", sagte die Präsidentin des Bodensee-Hegau-Chorverbands in ihrer Laudatio.

Als Sänger im 2. Bass trat Hartmut Baier 1967 zunächst in den Gesangverein Nolingen (Rheinfelden) ein. Anschließend war er von 1976 bis 1991 im Gesangverein Welschingen. Er war von 1983 bis 1995 auch Bezirksvorsitzender des Bezirks Randen. Anschließend wurde er zum Ehrenpräsidialmitglied ernannt. Seit 25 Jahren singt Baier im Männerchor Büßlingen. Für sein 50-jähriges Wirken als aktiver Sänger wurde er nun vom Deutschen Chorverband und vom Männergesangverein Büßlingen geehrt. Weiter geehrt wurden Dieter Baltzer und Manfred Seidler für ihre 30-jährige aktive Zugehörigkeit.



Der Vorstand

1. Vorsitzender Heiner Wetzstein, 2. Vorsitzender Gerhard Oßwald, Schriftführer Martin Lauber, Kassier Kurt Zimmermann, Dirigentin Larissa Malikova, Notenwart Helmut Lauber, Fähnerich Ewald Zimmermann. Beisitzer: Dietmar Schmutz, Oskar Schoch, Adelbert Zimmermann, Thomas Schrott, Helmut Lauber, Walter Beck. Kassenprüfer: Jürgen Maier und Hansi Germann.

Informationen im Internet: www.mgvbüsslingen.de