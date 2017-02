Singen Grenzgeister spielen gekonnt mit Lokal-Rivalitäten

Der Narrenverein Grenzgeister spielt auf närrische Art Ober- und Unterwiechs gegeneinander aus. Letztlich haben aber alle Besucher des bunten Programms gemeinsam einige schöne und lustige Stunden.

Gleich zweimal an einem Tag wäre das Gemeindehaus in Wiechs am Randen beinahe aus allen Nähten geplatzt, denn sowohl am Nachmittag als auch am Abend waren viele Menschen dem närrischen Ruf der Grenzgeister gefolgt. Der gut aufgelegte Zunftmeister Tobias Finsler begrüßte die zahlreichen Narren und übergab an Moderator Alexander Wittmer, der kurz zuvor als Engel von der Bühnendecke heruntergeschwebt war. Dessen Co-Moderatorin Julia Sailer stieg noch effektvoller als Teufelin bei Donnerhall und Feuerschein aus einer Bodenluke auf. Während der Engel keine unanständigen Worte verwenden durfte, ließ die Teufelin keine Zote aus. Beide Moderatoren kamen gut an, allerdings wurde es immer dann kritisch, wenn ein Witz auf Kosten der Unterwiechser gerissen wurde, die sich lauthals darüber beschwerten. Die Oberwiechser verhielten sich entsprechend, nur die Mittelwiechser verhielten sich ruhig, wahrscheinlich deswegen, weil über sie keine Witze – aus welchen Gründen auch immer – gerissen wurden.

Der Sketch mit dem Titel "Mädchenabend" war vor allem für Bianca Scheu sehr anstrengend, die innerhalb von wenigen Minuten gefühlte zehnmal die Kleidung wechseln musste, weil Gabi Finsler und Lisa Fuchs, die Sekretärinnen spielten, ständig am Äußeren ihrer Freundin etwas auszusetzen hatten. Sie waren erst zufrieden, als diese im schmucken neuen Häs des Narrenvereins Grenzgeister vor ihnen stand.

Dann gab es Neues aus dem Wiechser Wald, wobei die Windkraftgegner von Bruno und Tobias Scheu aufs Korn genommen wurden. Rotmilan und Haselmäuse hätten diese in Wiechs schützen wollen, doch zum Leidwesen der Windkraftgegner gebe es diese hier überhaupt nicht. Erfolgversprechender wäre eher der Hinweis auf die Grenzgeister als schützenswerte Schmuggler gewesen, wobei sich die letzten Exemplare bis heute vor ihren natürlichen Feinden, den Zöllnern, verstecken würden.

Bettina Grüßer und Tobias Finsler als kriminalistisches Ermittlerduo zogen im nächsten Sketch narrensicher die falschen Schlüsse bei einem offensichtlichen Mordfall, wobei dem Opfer die Mistgabel noch sehr dekorativ im Rücken steckte. Ein Höhepunkt des Abends war die surrealistische Fahrt durch den Hegau, auf die Stefan Winter als Fahrer und Marc Bader als Sozius das Publikum mitnahmen, das vor Lachen außer Rand und Band war. Zwischen den Sketchen sorgten die gekonnten Tanzeinlagen für Unterhaltung, wobei es nur so von kleinen und großen Superhelden wimmelte. Auch Ortsvorsteherin Gabi Leichenauer nahm am Geschehen teil und ließ zusammen mit ihren in schwarz-weißen Trikots gekleideten Tanzkolleginnen die Beine fliegen.

Während der Pausen sorgte die Bigband des heimischen Musikvereins für gute Laune. Auch Ehrungen wurden vorgenommen: Für 15-jährige Mitgliedschaft bei den Grenzgeistern wurden Bianca Scheu und Oliver Schultheiß jeweils mit dem Vereinsorden in Silber ausgezeichnet, Stefan Winter erhielt den in Gold für 20 aktive Jahre im Verein und Ehrenzunftrat Heinz Böhler, der 25 Jahre lang Kassierer war, wurde gar zum Obristen der Narrenzunft ernannt.

Narrenzunft Grenzgeister

Tengen gilt als Narrenhochburg, nicht zuletzt auch deshalb, weil in jedem Tengener Teilort ein Narrenverein zuhause ist. Ausnahme ist Beuren am Ried, wo der Radsportverein fürs närrische Treiben zuständig ist. Der Narrenruf der Grenzgeister aus Wiechs am Randen lautet "Hei-Hopp" und hat seinen Ursprung in der Schmugglertradition des Ortes, da die Wiechser in schlechten Zeiten auf Waren aus der Schweiz angewiesen waren. Die in den Wäldern arbeitenden Holzhauer und Schmuggler arbeiteten nicht selten Hand in Hand. Wenn die Schmuggler wissen wollten, ob die Luft rein war, riefen sie "Hei" – und wenn keine Grenzschützer in der Nahe waren, riefen die Holzhauer "Hopp". Ein anderes Wort für Schmuggler sind die Grenzgeister, nach denen sich der Narrenverein benannte. In ihm gibt es neben den Grenzgeistern noch die Holzer, Zöllner und Narrenpolizei sowie den Narrenrat.