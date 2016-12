Tengen Gottfried Hummel übernimmt Taktstock der Stadtkapelle

Beim Weihnachtskonzert zeigen die Musiker die ganze Bandbreite ihres Könnens. David Krause leitet weiterhin die beiden Jugendkapellen.

Viele Veränderungen prägten das Vereinsjahr der Stadtkapelle Tengen. Ein neuer Vorstand leitet den Verein seit dem Sommer und Gottfried Hummel hat kürzlich den Taktstock der Stadtkapelle Tengen anlässlich des Weihnachtskonzertes von David Krause übernommen. "Alles auf Anfang"- dies könnte man auch als Motto des Weihnachtskonzertes nehmen. Viele Veränderungen lagen hinter den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle, als sie in der sehr gut besuchten Randenhalle die Konzertbesucher ihres Weihnachtskonzertes begrüßten.

Ralf Stihl und Claudius Weber haben als Vorstandsteam die Leitung der Stadtkapelle von Alexander Stihl im Sommer übernommen. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, die die beiden laut den Vereinsmitgliedern jedoch gut gemeistert haben. Die wichtigste Veränderung war jedoch der Wechsel am Taktstock. David Krause hatte 13 Jahren die Leitung der Stadtkapelle inne. In diesen Jahren wurde das Jugendblasorchester sowie die Funny Kids ins Leben gerufen. Die beiden Jugendorchester stehen auch weiterhin unter seiner Leitung. Den Taktstock der Stadtkapelle Tengen jedoch hat nun Gottfried Hummel aus Göschweiler übernommen. Aus mehreren Kandidaten, die sich um diese Stelle beworben hatten, haben sich die Musiker des Hauptorchesters mit großer Mehrheit für ihn entschieden.

Nachdem die Funny Kids auf der Bühne Platz genommen hatten, gesellten sich die Musiker der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters dazu und spielten gemeinsam ein Weihnachtspotpourri unter der Leitung von Gottfried Hummel. Diese kleine Überraschung wurde vom Publikum begeistert mit viel Applaus bedacht. David Krause übernahm dann die Leitung der Funny Kids und präsentierte mit den jüngsten Vereinsmitgliedern die Stücke "Fanfare for a new era" und "Dr. Rockenstein". Durchs Programm führten dabei Linda und Silvana Wesle.

Seinen großen Auftritt hatte im Anschluss das Jugendblasorchester (JBO). Dieses Orchester mit Jungmusikern aus Tengen und den Stadtteilen zeigte unter der musikalischen Leitung von David Krause einmal mehr, was junge Menschen leisten können. Mit den Stücken "Celebration and song", "How to train your dragon" und "Don’t stop me now" begeisterten auch sie das Publikum. Die Ansage des Jugendblasorchesters übernahmen bei diesem Programmpunkt Janina Ekert und Anna Sonntag.

In einer kurzen Pause wurden drei Jungmusiker für ihre Leistungen geehrt. Janina Eckert hatte die Prüfung des Leistungsabzeichens in Gold bestanden und Elias Eckert und Andreas von Luckner das Leistungsabzeichen in Bronze. In seiner Dankesrede an den Verein ermunterte Andreas von Luckner die Zuhörer, auch im fortgeschrittenen Alter eine Ausbildung am Instrument zu beginnen.

Vor der Zugabe des JBO bedankte sich das Vorstandsteam bei David Krause für seine geleistete Arbeit bei der Stadtkapelle und überreichte ihm ein Fotobuch mit Erinnerungen der vergangenen 13 Jahre.

Nach der Pause wurde es dann Ernst für die Stadtkapelle. "Wir hoffen, dass dem Publikum unser Programm gefällt, das wir zusammen mit Gottfried Hummel zusammengestellt haben", erklärte Manuel Leute, Leiter der wieder ins Leben gerufenen Musikkommission. Die Anspannung schwand jedoch schnell. Zeigte das Publikum doch mit viel Applaus, dass ihm das bunt gemischte Programm gefiel. Von der Eröffnungsfanfare der Olympischen Spiele über das Musical "Tanz der Vampire" und der angesagten Musik von Coldplay bis hin zu fetzigen Märschen war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Höhepunkt war die Uraufführung des Stückes "Yosemite Adventure", das Gottfried Hummel für die Stadtkapelle komponiert hatte. Beim Schlussmarsch klatschen die Zuhörer begeistert mit.

Die Stadtkapelle

Seit der Gründung im Jahre 1905 hat sich der Verein enorm weiterentwickelt. Inzwischen gehören den mittlerweile drei Orchestern der Stadtkapelle mehr als 100 aktive Mitglieder an. Die Stadtkapelle spielt zu traditionellen und repräsentativen Anlässen der Stadt, umrahmt kirchliche Feiertage und begleitet den Narrenverein an der Fasnacht, außerdem gibt es mehrere Auftritte im Sommer. Bereits 2004 wurde von David Krause das Jugendblasorchester gegründet, 2007 folgten die Funny Kids.

Der Vorstand: Vorstandsteam Ralf Stihl und Claudius Weber, Schriftführerin Andrea Kroschk, Kassiererin Nicole Egle und Dirigent Gottfried Hummel.

Informationen im Internet: www.stadtkapelle-tengen.de