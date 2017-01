Tengen Glatteis zwischen Tengen und Uttenhofen: Auto überschlägt sich

Plötzlich auftretendes Glatteis dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass eine 52-jährige Ford-Fahrerin am Montagabend, 30. Januar, gegen 20.15 Uhr, auf der K6132 zwischen Tengen und Uttenhofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat.

Ihr Auto geriet dabei ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen der Gegenfahrspur zum Stillstand. Wie die Polizei vermeldet wurde die vermutlich nur leicht verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug dürfte Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein.