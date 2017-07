Tengen Gegen Willkür und Gewalt

Das Theaterstück "Der alte Weg" arbeitet ein dunkles Kapitel Tengener Geschichte auf. Der Autor Gerd Zahner schafft will damit das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen. Konstanzer Schauspieler und Tänzer der Singener werden am Sonntag, 23. Juli um 18 Uhr am alten Postweg in Watterdingen die Geschichte darstellen

In den Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs wurde ein polnischer Zwangsarbeiter gehängt, weil er die Tochter eines Watterdinger Bauers geküsst haben soll. Diese überlieferte Geschichte erzählt Theaterautor und Rechtsanwalt Gerhard Zahner mit dem Theaterstück "Der alte Weg" am Sonntag, 23. Juli, um 18 Uhr am alten Postweg in Watterdingen. Die Schauspieler des Konstanzer Stadttheaters Anna Hertz und Thomas Jung sowie die Singener Tänzer Leander Kämpf und Lisa Funk führen das Stück unter der Regie von Anna Hertz auf.

Zum Inhalt: Ludwig, 23 Jahre alt, ist Pole und Zwangsarbeiter in Watterdingen. Hermine, 17 Jahre, ist die Tochter eines Bauern. Sie sollen sich geküsst haben. Ludwig wurde nach einem Gerichtsverfahren am alten Postweg an einem Birnbaum gehängt, andere Zwangsarbeiter mussten zusehen. Ludwig diente als abschreckendes Beispiel.

Der Birnbaum wurde nach dem Krieg ausgerissen, um das Geschehen vergessen zu machen. Gerhard Zahner möchte auf das Schicksal der beiden jungen Erwachsenen aufmerksam machen. Die Stadt Tengen, die Gems in Singen und das Stadttheater Konstanz engagieren sich gemeinsam dafür, dass dieses Ereignis nicht vollständig in Vergessenheit gerät. Bürgermeister Marian Schreier, die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, Christoph Nix, Intendant des Konstanzer Stadttheaters, und Andreas Kämpf von der Gems werden nach der Vorstellung einen Birnbaum am alten Postweg pflanzen. Marian Schreier ist der Erste, der bereit ist, auf diesen "Fleck in der Stadtgeschichte" hinzuweisen und Mitgefühl gegenüber den Betroffenen zu zeigen.

Gerhard Zahner hat das Stück in Anlehnung an die Aufzeichnungen von Willy Waibel geschrieben und dann die Projektpartner ins Boot geholt. Nachdem sich die Nachricht von der Aufführung in Tengen herumgesprochen habe, habe er schon Anrufe von Zeitzeugen bekommen, zum Beispiel zum genauen Standort des Birnbaums. Er stand offenbar an einer anderen Stelle, als ursprünglich angenommen.

"Das spricht sich rum, da gerät was in Bewegung", sagt Zahner. Das sei genau das, was er mit seinen Stücken erreichen wolle. Nach der Polen- und Judenverordnung habe es wahre Exzesse der Gewalt gegeben. Es sei nicht einmal sicher gewesen, ob sich Ludwig und Hermine wirklich geküsst haben. Die Hinrichtung sei reine Willkür gewesen. Zahner hat auch mit Nachkommen des Mädchens gesprochen. Damals habe sich keiner um sie gekümmert, weder die Kirche, noch die, die um ihre Unschuld wussten. Man hatte ihr die Schuld gegeben und dann das Unrecht unter den Teppich gekehrt. Zahner will mit dem Stück auch deutlich machen, dass Willkür und Gewalt auf der Welt – zum Beispiel in Syrien – nicht aufhören: "Wir spielen das Stück auch, damit wir in jedem Flüchtling einen Teil unserer Geschichte erkennen."

Das Projekt soll jedoch kein Fingerzeig sein. "Im Umkreis von nicht einmal 100 Kilometern hat es 38 solcher Fälle gegeben. Und das nur bis 1942. Wahrscheinlich müssten wir die Zahl noch verdreifachen. Keine Gemeinde ist damals wirklich unschuldig geblieben", betont Zahner. Stattdessen gehe es darum, auf das Geschehene aufmerksam zu machen, sodass an die Betroffenen erinnert und das Schweigen gebrochen werde, vor allem seitens der Politik. Marian Schreier legt Wert darauf, dass das Ereignis ins Bewusstsein der Menschen dringt: "Ludwig wurde an einem der schönsten Orte hier in der Gegend gehängt. In der Nähe führt ein stark besuchter Wanderweg vorbei. Täglich kommen Leute an der Stelle vorbei, ohne zu wissen, was da passiert ist."

Ziel des Stücks ist laut der Regisseurin, Anna Hertz, die Vergangenheit neu zu bewerten und einen Dialog aufzubauen. Das Theater biete die Möglichkeit, eine sensible Weltsicht zu erzeugen und durch das Zuhören Frieden zu schaffen. So könne das Stück einerseits dazu beitragen, die Vergangenheit besser zu begreifen; andererseits könnten Hermine und Ludwig durch das Stück nachträglich Frieden finden.

Gerhard Zahner hat bereits positive Erfahrungen mit dieser Art von Vergangenheitsbewältigung gemacht. Das Stück "Flüsterstadt" ist in Radolfzell gespielt worden. Nachdem die ebenfalls wahre Geschichte aus der NS-Zeit davor kaum im Bewusstsein der Menschen war, erinnert heute ein Denkmal daran. "Solche Geschichten wiederholen sich. Sich damit auseinanderzusetzen und sich zu erinnern ist unsere Pflicht", so Zahner. "Tengen war, auch hier in der Gegend, kein Einzelfall. Auschwitz ist überall da, wo du suchst."

Zum Stück

Der polnische Zwangsarbeiter Ludwig wird gehängt, weil er die Tochter eines Bauern, Hermine, geküsst haben soll. Hermine kommt ins Frauen-KZ nach Ravensbrück. Das Schicksal von Hermine und Ludwig ist kein Einzelfall. Bisher hat die Gemeinde Watterdingen zu dem Vorfall geschwiegen. Jetzt möchte Gerhard Zahner mit seinem Stück "Der alte Weg" das Schweigen brechen und dieses Kapitel der Tengener Stadtgeschichte ins Bewusstsein der Menschen zurückholen. (ar)