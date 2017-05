Tengen Frederike Häfeli neue Hauptamtsleiterin

Tengener Gemeinderat wählt Nachfolgerin für Joachim Baumert

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Tengener Gemeinderat Friederike Häfeli zur neuen Hauptamtsleiterin gewählt. Das berichtet Bürgermeister Marian Schreier. Die Neubesetzung war notwendig, da der langjährige Tengener Hauptamtsleiter, Joachim Baumert, zum neuen Bau-Bürgermeister von Waldshut-Tiengen gewählt wurde. Insgesamt seien 20 Bewerbungen auf die Stellen-Ausschreibung eingegangen, so Marian Schreier. Frederike Häfeli, Geburtsjahrgang 1986, ist seit 2015 Hauptamtsleiterin bei der Gemeinde Aldingen. Davor war sie in Brackenheim Teamleiterin Zentrale Verwaltung und von 2010 bis 2014 stellvertretende Hauptamtsleiterin.