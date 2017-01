Tengen Feuerwehr Tengen stellt sich neu auf

aus vielen Einzelorten werden vier EinsatzbereicheSchlagkraft der Helfer soll größer werdenAb 2018 stehen neue Einsatzwagen auf der Agenda

Tengen – Auf der ersten Gemeinderatsitzung im Jahr 2017 hatten sehr viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tengen den Weg ins Rathaus gefunden, denn schließlich ging es für sie um wesentliche Weichenstellungen. Ihr Kommandant, Wolfgang Veit, stellte den Feuerwehrbedarfsplan vor, ein recht umfangreiches Papier, das vom Gemeinderat anschließend für gut geheißen und verabschiedet wurde. Im Kern geht es um die Aufteilung des Gemeindegebiets in vier sogenannte Ausrückebereiche, wobei die Feuerwehren der einzelnen Teilorte zu schlagkräftigen Einheiten zusammengefasst werden.

Zum Ausrückebereich Tengen gehören neben der Stadt selbst Talheim, Uttenhofen und Blumenfeld. Watterdingen und Weil bilden einen weiteren Ausrückebereich, Büßlingen und Beuren den dritten und schließlich ist in Wiechs am Randen der Standort des vierten. Wolfgang Veit, der gemeinsam mit seiner Führungsmannschaft in monatelanger Arbeit den Feuerwehrbedarfsplan erstellt hat, habe sich aufgrund Personalmangels in einzelnen Teilorten zu diesem Schritt gezwungen gesehen, doch auf der anderen Seite ist er davon überzeugt, dass sich dadurch die Tagesverfügbarkeit und auch die Schlagkraft der Feuerwehr Tengen erhöhen werde. Ergänzend stellte er klar, dass bei Alarm Tengen immer mit einem der anderen drei Ausrückebereiche gemeinsam in den Einsatz gehe.

Natürlich spielen auch Neuinvestitionen eine Rolle, wobei die Stadt selber schon gut ausgerüstet sei, wie der Kommandant ergänzte, doch in den restlichen drei Ausrückebereichen gebe es erheblichen Nachholbedarf, da deren Löschfahrzeuge schon 27 Jahre alt seien. Zwar sind im Haushalt 2017 keine Gelder für die Feuerwehr eingeplant, doch ab 2018 soll gemäß den Aussagen aus dem Gemeinderat Schritt für Schritt in diesen Bereich investiert werden, wobei Wiechs am Randen aufgrund der Windkraftanlagen Priorität genieße, wie Bürgermeister Marian Schreier ergänzte. Wolfgang Veit umriss die im Feuerwehrbedarfsplan zusammengefassten notwendigen Investitionen für die drei noch aufzurüstenden Ausrückbereiche wie folgt: je ein sogenanntes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser und je ein Mannschaftstransportwagen. Insbesondere durch den Wassertank, über den kein altes Löschfahrzeug verfüge, könne man viel schneller die Brandherde bekämpfen und brauche nicht immer einen Hydranten, wie Veit erklärte. Die Gesamtinvestition für die Neufahrzeuge schätzt der Kommandant auf etwa 620 000 Euro.

Zudem erhält Watterdingen, wie im Bedarfsplan vorgesehen, mittelfristig ein neues Feuerwehrhaus, und am zentralen Standort in Tengen selbst ist geplant, die Sozialräume zu erneuern. Wolfgang Veit, der seit 43 Jahren in der Feuerwehr Tengen aktiv und seit 18 Jahren deren Kommandant ist, hofft mit der Neuausrichtung und den Investitionen nicht nur auf verbesserte Schlagkraft, sondern auch darauf, dass die Freiwillige Feuerwehr für den Nachwuchs noch attraktiver wird. Nicht zuletzt gehe es auch darum, die vier zukünftigen Ausrückbereiche eng zusammenzuschweißen, denn schließlich sei man nur gemeinsam wirklich stark, wie Veit erklärte.

Die Nachwuchsarbeit

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tengen, Wolfgang Veit, ist besonders stolz darauf, dass unter den 198 aktiven Feuerwehrleuten auch sieben weibliche sind, wobei er nichts dagegen habe, wenn es noch mehr werden sollten, wie er ergänzt. Jugendliche starten in der Jugendfeuerwehr, wo sie gemeinsam mit den fünf Jugendleitern jeden Montag ab 18.30 Uhr die Proben in allen feuerwehrtechnischen Bereichen bestreiten. Neben vielen gemeinsamen Freizeitaktivitäten stellt das Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Konstanz, bei dem sich bis zu 700 Jugendliche fünf Tage lang fernab von zu Hause in Zelten aufhalten, einen der Höhepunkte dar. Wolfgang Veit würde sich auch sehr über Quereinsteiger freuen, also frisch zugezogene Tengener Bürger, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Die Proben für die Erwachsenen finden alle vierzehn Tage zwischen 20 Uhr und 22 Uhr statt.