Tengen-Beuren Feldkreuze als Quellen der Ortshistorie

Kreuze, Gedenksteine, Blumengebinde – sie stehen heutzutage für die Trauerarbeit, wenn ein Angehöriger oder Freund bei einem Unfall ums Leben kommt. Das war früher nicht anders: Hinter Feldkreuzen verbergen sich oft tragische Geschichten.

Tengen-Beuren – Überall in der Landschaft stehen sie, die Feldkreuze. Viele werden zusätzlich hervorgehoben, indem ein Blumenbeet beim Kreuz angelegt ist. Andere Kreuze wiederum stehen zwischen zwei Bäumen mit einer Bank davor, sodass zum Verweilen eingeladen wird. Und wieder andere Kreuze scheinen in Vergessenheit geraten zu sein und niemand kümmert sich um diese Denkmäler und deren Geschichte. Aber man sieht auch solche, die aus einer sinnlosen Wut beschädigt sind.

Sie zeugen von einer tiefen früheren Frömmigkeit der Menschen und halfen oft, die Not in den Familien besser ertragen zu können. Sei es im Gedenken an einen Sohn oder einem Vater, der im Krieg gefallen war. Andere sollen aus großer Dankbarkeit an ein besonderes Ereignis in einer Familie erinnern. Vielfach wurden sie auch erstellt, um an die Kreuzigung Jesu Christi zu erinnern. Kreuze stehen auch für Ereignisse, durch die früher die Menschen ganzer Landstriche durch Krankheiten oder einer Seuche den Tod fanden. Heute zeugen auch kleine Kreuze an den Straßen von einem schweren tödlichen Verkehrsunfall. Auch jetzt noch wird Menschen gedacht, die von Katastrophen und großen Unglücksfällen getroffen wurden.

Einfaches und bescheidenes Leben

Gerade jetzt zur Sommerzeit finden Wanderer und Radfahrer die Zeit, um kurz inne zu halten. Vielleicht auch in Inschriften zu lesen, um die Geschichte des jeweiligen Kreuzes zu erfahren. Die älteren Menschen erinnern sich an die vielen Prozessionen die jeweils vor und am Feiertag zu Christi Himmelfahrt in allen Ortschaften und Städten stattgefunden haben. Viele Menschen zogen dann mit dem Pfarrer und den Ministranten zu den Wegkreuzen, um für eine gute Ernte zu beten. Man hatte immer Angst vor Unwetter, die die Ernte vernichten könnten. In vielen Familien saßen vor 100 Jahren viele Kinder am Tisch, die Hunger hatten. Sie und die übrigen Familienmitglieder ernähren zu können, war vor mehreren Generationen eines der größten Anliegen der Menschen. Einfach und bescheiden war das Leben.

Viele Standorte sind bedroht

Heute sind viele Standorte von alten Wegkreuzen in ihrer Erhaltung bedroht. Bei Ausweisung von neuen Baugebieten werden sie vielfach ersatzlos gestrichen. Aber auch Flurbereinigungen fielen Wegkreuze zum Opfer. Oft sind sie auch wie Bäume ein Hindernis, um mit großen Maschinen die Felder bewirtschaften zu können. Teilweise will man sich in unserer modernen Welt nicht mehr an die früheren Zeiten erinnern. Aber es gibt auch heute noch viele Menschen, die sich der Geschichte und der Erhaltung von Wegkreuzen verpflichtet fühlen. Liebevoll werden sie gepflegt und mit Blumen geschmückt. Schon oft haben auch die katholischen Frauengemeinschaften mit Spenden geholfen, Kreuze zu restaurieren. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Tengen am Randen, Pfarrer Harald Dörflinger, ist dankbar, dass es doch noch viele Bürger gibt, die sich der vielen Wegkreuze annehmen. „Ich finde es ganz wichtig, dass die Wegkreuze erhalten bleiben und Zeugnis geben von unserer Christlich geprägten Kultur. Die Kreuze, die instand gesetzt werden, zeugen auch weiterhin von einem lebendigen Glauben der Menschen“, so Dörflinger.

In Watterdingen hat Walter Zepf in einer Dokumentation die Wegkreuze und deren Geschichte erfasst. 26 Stück stehen dort. „Ich finde es wichtig, dass diese Arbeit gemacht wurde, es ist ein Stück der Watterdinger Geschichte“, so Zepf, der auch darauf verweist, dass in anderen Orten der Stadt Tengen weitere Dokumentationen gemacht wurden. Der frühere Rektor der Grund- und Hauptschule in Tengen, Ulrich Ritzi, war in seinem Heimatort Büßlingen unterwegs. Im Jahr 2008 erfasste er in einem 84-Seiten-Buch die Kleindenkmale, unter denen sechs Steinkreuze und vier Holzkreuze sind. Inzwischen kam ein weiteres neues Holzkreuz hinzu. Ritzi trieb damals schon die Sorge um über den Verlust der Geschichte bei den Wegkreuzen. „So wie die meisten unserer Wegkreuze in relativ kurzer Zeit in Vergessenheit geraten sind, so werden auch die christlichen Werte verloren gehen", und das sei bitter“, so Ritzi in seiner Dokumentation.

Schutzpatron

In Beuren am Ried war ein Feldkreuz bis in die 50er Jahre hinein besonders bekannt: Einmal jährlich gab es eine Prozession zu dem Dankmal, wie Zeitzeugen berichten. Tag der Prozession war der 21. Oktober, der Gedenktag des heiligen Wendelin, Schutzpatron der Hirten, Bauern, Landleute und der Tiere. Die Prozession in Beuren am Ried diente dazu, für die Gesundheit der Tiere im Stall und für das tägliche Brot zu beten. Es gab damals noch keine Traktoren. Die Kühe, Ochsen und Pferde, die normalerweise täglich eingespannt wurden, mussten an diesem Tag nicht arbeiten und durften im Stall bleiben. (mus)