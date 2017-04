Tengen Ensemble studiert Büßlinger Passionsspiel ein

Auf der Freilichtbühne in Büßlingen treten im Juli mehr als 40 Laienschauspieler auf. Zu Ostern beginnt der Kartenvorverkauf.

Die Vorbereitungen für das Passionsspiel auf einer großen Freilichtbühne vom 22. Juli bis 30. Juli in Büßlingen sind im vollen Gange. Mehr als 40 Laienschauspieler mit noch 25 bis 30 Statisten werden auf einer extra aufwendig gebauten Bühne stehen. Die vollüberdachte Zuschauertribüne wird 420 Personen Platz bieten. Jeweils vor den Vorstellungen soll in einem angenehmen Ambiente eine Bewirtung stattfinden. Für Jürgen Zimmermann, der Regie führt, wird es eine Herkulesaufgabe werden und gleichzeitig auch der Höhepunkt für ihn sein, so ein großes Schauspiel, nämlich das Leiden und Sterben von Jesus Christus, auf die Bühne zu bringen.

Die Laienschauspieler, von denen die meisten schon Theatererfahrung mitbringen, werden noch durch den Männergesangverein von Büßlingen mit 30 Sängern und Solisten unterstützt. Das Ensemble sucht noch weitere Darsteller. "Wir suchen noch weitere Spielerinnen und Spieler für mittlere und kleinere Rollen", sagt Regisseur Jürgen Zimmermann.

Die Theaterhandlung wird den Einzug von Jesus Christus nach Jerusalem zeigen und geht weiter über sein Wirken in Jerusalem bis hin zum Abendmahl. In eindrucksvoller Weise werden die Zuschauer die Verurteilung zu seinem Tod, die Kreuzigung bis zu seiner Auferstehung nach seinem Tod sehen. Im Jahr 2014 fand schon ein Passionsspiel statt. Damals drehte sich die Theaterhandlung um das Leben von Johannes dem Täufer und die Geburt Jesu.

An Ostern wird mit dem Kartenvorverkauf begonnen, und zwar in Büßlingen am Ostersonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrsaal., in Tengen ebenfalls im Pfarrsaal am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr. In Watterdingen und Wiechs am Randen sind spätere Termine vorgesehen.

Wer Interesse hat, beim Passionsspiel eine Rolle zu übernehmen, kann sich bei Regisseur Jürgen Zimmermann unter Telefon (0 77 36) 424 erkundigen. Informationen zu dem Projekt im Internet: www.freilicht-theater-am-randen.de