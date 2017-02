Tengen Energiebündel Marian Schreier macht den Strom selber

Tengener Bürgermeister lobt bei der Entmachtung durch die Narren die kommende Windenergie. Und er gibt auch im zweiten Amtsjahr kaum Angriffspunkte für närrische Spitzen.

Bereits zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere musste der Tengener Bürgermeister Marian Schreier am Schmotzigen Dunschtig seine Herrschaft über das Rathaus an die Narren der Kamelia abgeben. Recht friedlich ging es im vergangenen Jahr bei seiner Absetzung als Rathauschef zu. Die Amtszeit nach seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Tengen war ja noch in den Anfängen. Aufgrund dessen fanden die Narren bei seiner Amtsführung relativ wenig zu beanstanden. Im Gegenteil: sie waren sehr milde gestimmt. Das ging gar so weit, dass sie dem neu gewählten Bürgermeister eine Seilbahn von seiner Wohnung über die Stadtstraße zum Rathaus bauten, um ihm den Weg zu seiner Arbeitsstätte so angenehm wie möglich zu machen.

Im zurückliegenden Jahr stand nun wirklich für den noch jungen Bürgermeister eine Herkulesaufgabe an. Denn es galt die Stadt aus der Schieflage der Finanzen, verursacht durch das geschichtsträchtige Alten- und Pflegeheim Blumenfeld, heraus zu führen. Aber das war überhaupt kein Thema für die Narren, vielmehr stand auf ihrer Agenda die künftige Wärme- und Stromversorgung für Tengen. Mit einem farbenprächtigen Umzug bei Kaiserwetter, angeführt von der Narrenmusik, kamen im Gefolge Graf Christoph mit den Burgnarren und dem närrischen Volk vors Rathaus gezogen. Dort lasen sie vor der Absetzung des Bürgermeisters die Anklagepunkte in Anwesenheit vieler Narren vor. Wer eine große Schelte an den Bürgermeister erwartete, wurde enttäuscht. Es herrschte in vielen Bereichen Einvernehmen. „Der Schultes hat es uns leicht und doch auch schwer gemacht“, beklagte sich der Narrenpräsident Michael Grambau vom Narrenverein Kamelia.

Wie im Märchen liefe es im Rathaus. „Der Bürgermeister macht es schon richtig und sieht was ist wichtig“, so Grambau. Er wollte aber trotzdem nicht glauben, dass im Rathaus etwas mit dem Strom nicht stimme, da es vor Jahren erst saniert wurde.

Aber dann kam wieder ein großes Lob an den Schultes, denn der möchte den für den Betrieb der Kläranlage benötigten Strom künftig mit Photovoltaik erzeugen. Zudem erhielt der Bürgermeister von den Narren ein Bürgermeister-Ökomobil, damit er auch fürs Rathaus den Strom selber machen kann. Dass dies funktioniert, musste Schreier beweisen, indem er durch eigene Muskelkraft ein Windrad in Bewegung setzte. „Überhaupt dreht sich in Tengen derzeit alles um die Energie“, sagte der Narrenpräsident. Auch der Narrenverein mit seinen Ingenieuren habe sich mächtig ins Zeug gelegt und viele Stunden damit verbracht, ein Nahwärmemobil zu erfinden. Und dann hatte Grambau doch noch eine Bitte, indem er vom Bürgermeister erneut einen Narrenbrunnen forderte.

Schreier lobte derweil die Windkraft, die demnächst im Wiechser Wald Strom erzeuge. „Im übrigen ist es nirgendwo heller als im Rathaus“, bemerkte Schreier und lobte die Baumaßnahmen, die in Tengen im Gange sind. Die große Plattform beim Rathaus anlässlich der Machtergreifung durch die Narren nutzten auch die Kistenfeger von Blumenfeld, indem sie das Blumenfelder Schloss mit 49 Zimmern und 28 Bädern zum Kauf anpriesen.

Das weitere Programm

Fasnachtssamstag: 19.30 Uhr 53. bunte Palette in der Kameliahalle unter der Mitwirkung der Gaudiband Die Gipfelstürmer aus dem Kaiserstuhl. Einlass ab 18.30 Uhr.

Teilnahme am Umzug in Büßlingen. Fasnachtsdienstag: 14.30 Uhr Kinderumzug mit Begleitung der Narrenmusik. Anschließend Kinder- und Seniorenfasnacht in der Kameliahalle mit buntem Programm. 17.45 Uhr Fasnachtsbeerdigung bei der Schule.

