Tengen Ein Satteldach für den neuen Bauhof

Die Kostenschätzungen für neuen Bauhof belaufen sich auf knapp 1,7 Millionen Euro. Der Gemeinderat von Tengen entscheidet sich für einen zweigeschossigen Zweckbau mit großem Satteldach.

Das Planungsbüro Klaus Niederberger aus Singen präsentierte in der jüngsten Tengener Gemeinderatsitzung zwei Vorentwürfe zum neuen Bauhof, die das alte, sehr betagte Zweckgebäude an gleicher Stelle in der Schwarzwaldstraße ersetzen könnten. Der Rat hatte schon mehrere Male vorberaten, wofür der Bautechniker der Stadt Tengen, Christian Weber, jeweils die Vorarbeiten geleistet hatte. Die Baukosten des vierzig Meter langen und zwanzig Meter breiten zweigeschossigen Zweckgebäudes mit Satteldach belaufen sich nach ersten Berechnungen des Singener Planungsbüros auf 1,26 Millionen Euro. Das prägende Element des funktionalen Nutzbaus wird das große Satteldach sein, das an beiden langen Seiten 3,50 Meter überstehen wird. Das Dach biete einen guten Regenschutz für die im Außenbereich vorgesehene Tankstelle, den KfZ-Waschplatz und die Hochregallager.

Nach eingehender Diskussion wurde eine rund 60 000 Euro teurere, gestalterisch gewagtere Alternative vom Gemeinderat verworfen. Die Satteldachvariante wurde mit klarer Mehrheit beschlossen und das Büro Niederberger beauftragt, diesen Entwurf zur Genehmigungsreife zu führen. Den Auftrag zur Tragwerksplanung des Gebäudes vergab der Rat für 33 400 Euro an das Büro Müller aus Bohlingen. Die weiteren Kosten bezifferten Bürgermeister Marian Schreier und Bautechniker Christian Weber wie folgt: Abrisskosten des alten Gebäudes inklusive Salzlager rund 85 000 Euro, Asphaltarbeiten 130 000 Euro, Kanalanschluss 100 000 Euro, Umzäunung 15 000 Euro, Recyclingbereich mit Überdachung 45 000 Euro, Tankstelle 15 000 Euro. Somit würden sich die Gesamtkosten des neuen Bauhofs, dessen Bau 2018 in Angriff genommen werden soll, auf etwa 1,69 Millionen Euro summieren.