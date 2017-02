Tengen Eigener Hemdglockerumzug für den Narrensamen

Tengener Kindertagesstätte St. Vinzenz pflegt Tradition mit ungewöhnlichem Hemdglonckerumzug durch das noch gar nicht so närrische Städtle.

Weil die Kindergartenkinder meist schon im Bett liegen sollten, wenn die Hemdgloncker nächtens närrisch unterwegs sind, hat die Kindertagesstätte Sankt Vinzenz in Tengen die Tradition umgedreht: Mit den Schuwidus, den baldigen Erstklässlern unter dem Motto "Schulkind wirst du", haben die Erzieherinnen ihren Hemdgloncker–Umzug am frühen Morgen unternommen. Mit Nachthemd und dem närrischen Schlachtruf: „Etz fangt d´Fasnet a, drum sind mir hit dra“ ging es von der Kindertagesstätte zur ersten Stärkung in eine Bäckerei im Städtle. Es folgte eine Apotheke, dann wurde das Rathaus mit Bürgermeister Marian Schreier und den Mitarbeitern aufgesucht. Im Alten Schulhaus kam mit den Grundschülern so richtige Fasnet-Stimmung auf. Es wurde mitgesungen – alle klatschten – zum Abschluss wurde gemeinsam das Tengner Narrenlied vom dicken Grafen gesungen, dies natürlich auswendig und mit kräftigen Stimmen, man konnte es auf der Straße hören.

Im Einkaufsmarkt wurden Mitarbeiter und Kunden besucht, bevor es in das Pfarrbüro zu Stadtpfarrer Harald Dörflinger ging. Es folgten Kaufhaus und Metzgerei, wo der Umzug sein Ende nahm. Auch bei den Familien Claus Preter und Manfred Kolb wurde Station gemacht. Bei all ihren Besuchen erhielten die Kinder viele Leckereien bis hin zu Wurst und Wecken. Auch an Getränken hat es an keiner dieser Stationen gefehlt. Der Dank an die Spender war viel Gesang, verbunden mit Vorträgen.

Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte St. Vinzenz vermitteln damit Kultur und die reiche Tradition im Randengebiet, die in den Tagen vor der Fasnacht durch die Narrenvereine in der Kindertagesstätte vorgestellt wurden: Blumenfelder Kistenfeger, Talheimer Lehmbuddler, die Kamelianer aus Tengen, die Roten Füchse aus Uttenhofen und die Wiechser Grenzgeister waren dabei.