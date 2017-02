Singen Bunte Straßenfasnacht in Büßlingen

Störrische Kamele und Clowns auf Drahtesel ziehen durchs Dorf und zahlreiche Besucher schauen ihnen zu

Am Fasnets-Sunntig hatte Petrus ein Einsehen und bescherte den zahlreich erschienenen Narren zum Umzug in Büßlingen milde Temperaturen. Bei den gelegentlichen Schauern, die auf die Besucher niedergingen, handelte es sich nicht um Regentropfen, sondern um jede Menge Konfetti, wobei es zwischendurch auch Bonbons und andere Süßigkeiten hagelte.

Der gastgebende Narrenverein eröffnete den Umzug mit ihren auf selbst zusammengeschweißten Drahteseln waghalsig durch die Menge fahrenden Clowns. Ralf Korndörfer, der nicht dafür bekannt ist, als Tengener Gemeinderatsmitglied auf hohem Ross zu sitzen, ritt aber unbestritten als Narrenvereinsmitglied der Büsslinger Clowns & Narren das Rad mit dem höchsten Sattel. Nach den Randenwölfen aus Nordhalden mit grauem Zottelfell und den schönen Masken folgten exoterischere Tiere, nämlich die Kamele des Tengener Narrenvereins Camelia. Während die großen vierbeinigen Exemplare brav ihrem Treiber folgten, zeigten sich die zweibeinigen Exemplare zum Teil störrisch und mussten dementsprechend gebändigt werden.

Bei den Biberjohli aus Watterdingen zogen natürlich die in blauer Gardeuniform gekleideten Bibernixen alle Blicke auf sich. Die Grenzgeister aus Wiechs am Randen gebärdeten sich burschikos, denn die Holzer in ihren großkarierten Hemden und Filzhut marschierten mit großen Äxten durch die Menge. Die Nachbarn der Wiechser aus Uttenhofen, die Roten Füchse, waren sehr zahlreich erschienen. Um den Nachwuchs müssen sie sich nicht sorgen, denn viele Füchsinnen schoben die Jungfüchse im Kinderwagen vor sich her. Wild und gefährlich gebärdete sich die Zimmerer Teufelsbrut mit Oberteufel und Höllenhund.

Auch die Buschäläwieber aus Weil trieben als Hexen ihr Unwesen. Die Narrenmusiken aus Tengen, Watterdingen, Wiechs am Randen und Zimmern sorgten während des Umzugs für ausgelassene Stimmung. Schon vor dem Umzug wurden die Zunftmeister der beteiligten Narrenzünfte im Rathaus von Heiko Zimmermann, dem Vorsitzenden der Clowns & Römer, empfangen. Auch Bürgermeister Marian Schreier nebst Gattin waren dabei. Der Präsident des Patenvereins, Michael Grambau, von der Kamelia, überreichte Zimmermann die 2016 scheinbar verlorene Patenschaftsurkunde erneut, die aber wiedergefunden worden war. Als Strafe müssen nun die Clowns & Römer der Kamelia jährlich ein Eimer Wein schicken. Der Vorsitzende der Büsslinger Narren vermutet, dass die Tengener die Urkunde absichtlich verschwinden ließen, um an den Wein zu kommen. Noch ermittelt die Narrenpolizei.



Die Geschichte

Vor dem Krieg gab es die Theaterfasnacht. In den 50ern folgten närrische Fußballspiele. 1963 gab es den ersten Umzug in Büßlingen. Die Clowns zu einem festen Bestandteil der Fasnacht. 1981 wurde aus dem Clown-Club ein eingetragener Verein. Die Römerfigur, der Römergeist sowie auch der Römerball entstanden nach den Ausgrabungen auf Büßlinger Gemarkung. In den 80er Jahren kam die Büßlinger Theatergruppe dazu. Der Verein gehört zur Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.