Tengen Büßlinger Musiker versprechen fürs Wunschkonzert eine Überraschung

Das Doppel-Wunschkonzert am Ostersonntag ist für die neue Dirigentin Antonia Meßmer der erste große Auftritt mit dem Musikverein Büßlingen. Weitere Akteure sind die Sänger und Solisten vom Männergesangverein Liederkranz.

Mit dem Slogan „Die Musik ist Sprache der Leidenschaft“ laden der Männergesangverein Liederkranz und der Musikverein Harmonie aus Büßlingen zum zwölften Osterwunschkonzert ein. Schauplatz ist die Körbeltalhalle in Büßlingen, das Konzert beginnt am Ostersonntag, 16. April, um 19.30 Uhr. Die beiden Vereine pflegen das musikalische Kulturgut in einvernehmlichem Miteinander. Nach dem großartigen Weihnachtskonzert in der Sankt Martinskirche, das zusammen mit den Kirchenchören in der vergangenen Adventszeit gegeben wurde, ist das Osterwunschkonzert der beiden Vereine ein weiterer Höhepunkt ihres musikalischen Wirkens.

Der Musikverein hat 54 aktive Musikerinnen und Musiker mit einem Altersdurchschnitt von zirka 27 Jahren. Da ist es ganz normal, dass wegen schulischer Ausbildung und Studium manches aktive Mitglied nicht am Konzert mitwirken kann. Trotzdem wollen am Konzertabend 14 Damen und 34 Herren auf der Bühne sitzen und das Publikum begeistern. Die Musiker bereiten sich schon seit Anfang des Jahres in intensiven Proben auf das Konzert vor. Für die neue Dirigentin Antonia Meßmer, die seit Januar 2017 die Stabführung innehat, wird es der erste große Auftritt mit dem Orchester sein. Die 20-jährige Dirigentin wird sicher mit dem Programm ein Ausrufezeichen beim Büßlinger Musikverein setzen. Kathrin Dold vom Vorstandsteam verspricht, dass das im Programm erwähnte Überraschungspaket ein besonderes Glanzlicht des Wunschkonzerts werden wird. „Es wird nicht nur musikalisch sein, sondern auch gespickt mit Showeinlagen“, so Kathrin Dold.

Nicht minder gefordert ist beim gemeinsamen Wunschkonzert der Männergesangverein Liederkranz mit seinen 26 Sängern, unter denen sich auch solche aus der nahen Schweiz befinden. Neun Gesangseinlagen stehen auf dem Programm, die allesamt zu Herzen gehen sollen. Wie beim Musikverein, so auch beim Männergesangverein heißt es: Sie wünschen und wir singen und musizieren. „Wir werden stimmungsvolle Lieder auf die Bühne bringen und wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit unserem Gesang begeistern“, so die Ankündigung des Vorsitzenden des Männergesangvereins, Heiner Wetzstein, der vor allem auf die vielen Solobeiträge beim Liederkranz-Auftritt verweist. Dabei denkt er an Walter Beck vom Männergesangverein. Beim Musikverein werden Marlene Huber und Heiko Zimmermann im Duett singen. Mit Michael Maier hat der Musikverein einen weiteren Solisten am Tenorhorn. Amelie Stegmüller ist am Klavier und Martin Ritzi begleitet mit dem Akkordeon. Larissa Malikowa wird den Männerchor dirigieren.

Neben dem Wunschkonzert zu Ostern sind die beiden Vereine auch das übrige Jahr hindurch sehr aktiv. Der Männergesangverein veranstaltet Anfang November das jährliche Freundschaftssingen mit der Metzgete. Ein Fest, das über zwei Tage dauert. Beim Musikverein steht nach Ostern vom 24. bis 26. Mai das traditionelle Maifest in der Weh-Scheune an. In diesem Jahr wird ein Musikverein aus Schwarzbach in der Pfalz zu Gast sein.

Das Programm