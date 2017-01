Tengen Bürgermeister künftig Stammgast

Der Startschuss für die frohe Einkehr in Tengen ist gemacht, die von Marian Schreiers Ehefrau Amelie Stegmüller betrieben wird.

Am Wochenende war Neueröffnung, gestern erst Mal Ruhetag und heute beginnt der Alltag im neu wieder eröffneten, traditionsreichen Tengener Lokal "Zur frohen Einkehr". Unter den vielen Eröffnungs-Gästen konnte Wirtin Amelie Stegmüller (rechts) auch Tengens jungen Bürgermeister Marian Schreier (links) begrüßen. Der dankte seiner Gattin, denn Schreier und Stegmüller sind im privaten Leben Ehemann und Ehefrau, für das Engagement und konnte anschließend mit vielen Amtskollegen aus den Umlandgemeinden die jüngste Kreation der gelernten Konditorin genießen.



Nicht nur Süßes hat die Nachfolgerin von Amalie Engesser im Angebot. Auf der Karte stehen neuerdings auch deftige Buletten im Brötchen, gemeinhin vom Schnellimbiss als Burger bekannt. Da lag es nahe, dass die versammelten Verwaltungs-Chefs genüsslich in die "Burgermeister" bissen, oder sich gar am "Ehrenburger" labten. Ausgelassen feierten die Gäste die Eröffnung mit Leckerem und Musikalischem. Ab heute startet der Normalbetrieb. Denn künftig ist Ruhetag immer mittwochs.